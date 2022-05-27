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В Кремле не понимают желаний Киева из-за противоречивых заявлений - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791112564.html
В Кремле не понимают желаний Киева из-за противоречивых заявлений
В Кремле не понимают желаний Киева из-за противоречивых заявлений - РИА Новости, 27.05.2022
В Кремле не понимают желаний Киева из-за противоречивых заявлений
Руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:41
2022-05-27T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной. Это первое, что абсолютно контрастирует с упомянутыми вами заявлениями Зеленского. Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, как Кремль может прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что переговоры с Россией "необходимы для того, чтобы закончить конфликт, но при этом российская сторона переговоров не хочет".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:41 27.05.2022 (обновлено: 12:50 27.05.2022)
 
В Кремле не понимают желаний Киева из-за противоречивых заявлений

Песков: руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной. Это первое, что абсолютно контрастирует с упомянутыми вами заявлениями Зеленского. Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, как Кремль может прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что переговоры с Россией "необходимы для того, чтобы закончить конфликт, но при этом российская сторона переговоров не хочет".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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