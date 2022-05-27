https://ria.ru/20220527/ukraina-1791094624.html

В Канаде признались, что уже семь лет обучают украинских военных

В Канаде признались, что уже семь лет обучают украинских военных - РИА Новости, 27.05.2022

В Канаде признались, что уже семь лет обучают украинских военных

Канадские вооруженные силы на протяжении семи лет обучают украинских военных, курсы прошли около 30 тысяч солдат. Об этом заявила посол Канады на Украине Лариса РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:04

2022-05-27T12:04

2022-05-27T17:55

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Канадские вооруженные силы на протяжении семи лет обучают украинских военных, курсы прошли около 30 тысяч солдат. Об этом заявила посол Канады на Украине Лариса Галадза в эфире украинского телеканала "Эспресо"."Мы уже давние партнеры с Украиной относительно военной поддержки. Вы знаете, что более 30 тысяч украинских военных уже прошли учения от канадских вооруженных сил, которые уже семь лет до войны работали на Украине", — заявила Галадзе.Она добавила, что Оттава уже предоставила Киеву летальное оружие, данные разведки со спутников, камеры для "байрактаров".Галадзе отметила, что Канада не располагает оружием, которое необходимо Украине, поэтому "Канада выделила почти 500 миллионов долларов, чтобы покупать оружие там, где можем его найти".Правительства Канады, Соединенных Штатов и Великобритании запустили масштабную программу подготовки украинских солдат для войны с Россией. Среди слушателей были командиры батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела).На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Она также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791137830.html

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