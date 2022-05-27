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Российские средства ПВО перехватили украинскую "Точку-У" в районе Сватово
Российские средства ПВО перехватили украинскую "Точку-У" в районе Сватово - РИА Новости, 27.05.2022
Российские средства ПВО перехватили украинскую "Точку-У" в районе Сватово
Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили одну ракету комплекса "Точка-У", сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:15
2022-05-27T11:15
2022-05-27T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
лнр
вооруженные силы украины
точка-у
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили одну ракету комплекса "Точка-У", сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватово Луганской Народной Республики", - сообщил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: Российскими ПВО перехвачена ракета "Точка-У" в районе Сватово в ЛНР
Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили одну ракету комплекса "Точка-У", сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-27T11:15
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PT2M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр, вооруженные силы украины, точка-у, украина
11:15 27.05.2022 (обновлено: 11:54 27.05.2022)
Российские средства ПВО перехватили украинскую "Точку-У" в районе Сватово
Минобороны: средства ПВО перехватили украинскую ракету "Точка-У" в районе Сватово в ЛНР