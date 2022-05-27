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США, Европа и Киев расходятся во взглядах по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791039408.html
США, Европа и Киев расходятся во взглядах по Украине, пишут СМИ
США, Европа и Киев расходятся во взглядах по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
США, Европа и Киев расходятся во взглядах по Украине, пишут СМИ
Между США, Европой и Украиной через три месяца после начала спецоперации РФ наметились расхождения в том, как они определяют "победу" и какие шаги следует... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:59
2022-05-27T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
генри киссинджер
владимир путин
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Между США, Европой и Украиной через три месяца после начала спецоперации РФ наметились расхождения в том, как они определяют "победу" и какие шаги следует предпринимать, пишет американская газета New York Times.Как отмечает издание, в последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры обеих партий в США призывали к победе на Украине, однако "прямо под поверхностью скрываются настоящие разногласия по поводу того, как это будет выглядеть и имеет ли "победа" одинаковое определение в США, Европе и, что, возможно, наиболее важно, на Украине"."После трех месяцев заметного единства... примечательны появляющиеся расхождения во взглядах по поводу того, что делать дальше", - пишет New York Times.Как отмечается, в основе разногласий лежат споры о том, следует ли "положить конец тридцатилетнему проекту по интеграции России". При этом, по мнению издания, расхождения во мнениях относительно целей конфликта на Украине открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. В частности, газета напоминает о заявлениях экс-госсекретаря США Генри Киссинджера насчет урегулирования украинского вопроса."Разные цели, конечно, еще больше усложняют определение того, как будет выглядеть победа... И они предвещают предстоящие споры по поводу того, какую позицию займут (Владимир) Зеленский и его западные союзники, если в конечном итоге начнутся переговоры о прекращении конфликта", - добавляет газета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778177618.html
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в мире, генри киссинджер, владимир путин, украина, сша, россия
09:59 27.05.2022
 
США, Европа и Киев расходятся во взглядах по Украине, пишут СМИ

NYT: США, Европа и Киев расходятся во взглядах о том, какой должна быть победа на Украине

© AFP 2022 / Don EmmertЗдание газеты New York Times
Здание газеты New York Times - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Don Emmert
Здание газеты New York Times. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Между США, Европой и Украиной через три месяца после начала спецоперации РФ наметились расхождения в том, как они определяют "победу" и какие шаги следует предпринимать, пишет американская газета New York Times.
Как отмечает издание, в последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры обеих партий в США призывали к победе на Украине, однако "прямо под поверхностью скрываются настоящие разногласия по поводу того, как это будет выглядеть и имеет ли "победа" одинаковое определение в США, Европе и, что, возможно, наиболее важно, на Украине".
"После трех месяцев заметного единства... примечательны появляющиеся расхождения во взглядах по поводу того, что делать дальше", - пишет New York Times.
Как отмечается, в основе разногласий лежат споры о том, следует ли "положить конец тридцатилетнему проекту по интеграции России". При этом, по мнению издания, расхождения во мнениях относительно целей конфликта на Украине открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. В частности, газета напоминает о заявлениях экс-госсекретаря США Генри Киссинджера насчет урегулирования украинского вопроса.
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"Разные цели, конечно, еще больше усложняют определение того, как будет выглядеть победа... И они предвещают предстоящие споры по поводу того, какую позицию займут (Владимир) Зеленский и его западные союзники, если в конечном итоге начнутся переговоры о прекращении конфликта", - добавляет газета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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