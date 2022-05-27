Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области
Член совета администрации Запорожской области Рогов: Киев готовится сдать Запорожье
Машина с военными на одной из улиц в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Киевский режим готовится к сдаче города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное", - сказал Рогов.
По его словам, после освобождения Донбасса, наступит очередь города Запорожье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.