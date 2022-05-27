https://ria.ru/20220527/ukraina-1791032277.html

Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области

Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2022

Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области

Киевский режим готовится к сдаче города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:22

2022-05-27T09:22

2022-05-27T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

запорожская область

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774652266_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4d892b3c900197b0580ee845502c5d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Киевский режим готовится к сдаче города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что от украинских националистов освобождено и находится под контролем российской армии две трети области. Под контролем Киева остается областной центр - город Запорожье."Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное", - сказал Рогов.По его словам, после освобождения Донбасса, наступит очередь города Запорожье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220526/more-1790759787.html

запорожье

запорожская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, запорожская область, донбасс