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Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791032277.html
Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области
Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2022
Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области
Киевский режим готовится к сдаче города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:22
2022-05-27T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Киевский режим готовится к сдаче города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что от украинских националистов освобождено и находится под контролем российской армии две трети области. Под контролем Киева остается областной центр - город Запорожье."Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное", - сказал Рогов.По его словам, после освобождения Донбасса, наступит очередь города Запорожье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220526/more-1790759787.html
запорожье
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в мире, запорожье, запорожская область, донбасс
09:22 27.05.2022
 
Киев готовится сдать Запорожье, заявили власти Запорожской области

Член совета администрации Запорожской области Рогов: Киев готовится сдать Запорожье

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина с военными на одной из улиц в Киеве
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Машина с военными на одной из улиц в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Киевский режим готовится к сдаче города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что от украинских националистов освобождено и находится под контролем российской армии две трети области. Под контролем Киева остается областной центр - город Запорожье.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 07:01Специальная военная операция на Украине
В Запорожье заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
"Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное", - сказал Рогов.
По его словам, после освобождения Донбасса, наступит очередь города Запорожье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьДонбасс
 
 
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