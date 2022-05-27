https://ria.ru/20220527/ukaz-1791177555.html

Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях

Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях - РИА Новости, 27.05.2022

Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях

Владимир Путин подписал указ, предписывающий оплачивать обязательства перед некоторыми иностранными правообладателями в рублях, документ опубликовали на портале РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:02

2022-05-27T15:02

2022-05-27T17:41

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, предписывающий оплачивать обязательства перед некоторыми иностранными правообладателями в рублях, документ опубликовали на портале правовой информации.Отмечается, что такой порядок действует для правообладателей, которые:Банки, которые смогут открывать специальные счета, выберет правительство. У одного правообладателя может быть только один счет, поэтому кредитные организации будут обмениваться информацией о них.Правообладатель должен опубликовать реквизиты на сайте, также он может дать должнику письменное согласие на внесение платежа на спецсчет.Вывести деньги можно будет только по разрешению правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.В то же время указ не распространяется на правообладателей из недружественных стран, чьи результаты интеллектуальной деятельности используются для ввоза в Россию или производства в стране лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов; для оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика; для создания и использования в России программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных. Также под исключения попали платежи россиян до 100 тысяч рублей, если результат интеллектуальной деятельности используется для личных целей.На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за исполнение руководителями организаций антироссийских санкций. На этой неделе профильный комитет палаты одобрил документ и рекомендовал принять его в первом чтении.Кроме того, с начала мая в России действует президентский указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию для них.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.

https://ria.ru/20220527/apple-1791190444.html

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https://ria.ru/20220524/valyuta-1790374329.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика