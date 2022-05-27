Рейтинг@Mail.ru
Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/ukaz-1791177555.html
Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях
Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях - РИА Новости, 27.05.2022
Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях
Владимир Путин подписал указ, предписывающий оплачивать обязательства перед некоторыми иностранными правообладателями в рублях, документ опубликовали на портале РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:02
2022-05-27T17:41
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702979_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_da4ebadacc321e9b54a5a4cda1a853e4.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, предписывающий оплачивать обязательства перед некоторыми иностранными правообладателями в рублях, документ опубликовали на портале правовой информации.Отмечается, что такой порядок действует для правообладателей, которые:Банки, которые смогут открывать специальные счета, выберет правительство. У одного правообладателя может быть только один счет, поэтому кредитные организации будут обмениваться информацией о них.Правообладатель должен опубликовать реквизиты на сайте, также он может дать должнику письменное согласие на внесение платежа на спецсчет.Вывести деньги можно будет только по разрешению правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.В то же время указ не распространяется на правообладателей из недружественных стран, чьи результаты интеллектуальной деятельности используются для ввоза в Россию или производства в стране лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов; для оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика; для создания и использования в России программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных. Также под исключения попали платежи россиян до 100 тысяч рублей, если результат интеллектуальной деятельности используется для личных целей.На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за исполнение руководителями организаций антироссийских санкций. На этой неделе профильный комитет палаты одобрил документ и рекомендовал принять его в первом чтении.Кроме того, с начала мая в России действует президентский указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию для них.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
https://ria.ru/20220527/apple-1791190444.html
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791011236.html
https://ria.ru/20220524/valyuta-1790374329.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702979_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_8e5ec1dbfd434e28ddc59064b2ebafc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика
15:02 27.05.2022 (обновлено: 17:41 27.05.2022)
 
Путин обязал рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях

Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, предписывающий оплачивать обязательства перед некоторыми иностранными правообладателями в рублях, документ опубликовали на портале правовой информации.
"Установить временный порядок исполнения <...> денежных обязательств, связанных с использованием <...> результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации. <...> В целях исполнения обязательств перед правообладателями <...> должник <...> уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав <...> путем перечисления средств на специальный рублевый счет", — говорится в документе.
Отмечается, что такой порядок действует для правообладателей, которые:
  • связаны с недружественными странами;
  • поддержали антироссийские санкции;
  • запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций;
  • ушли из России из-за санкций;
  • дискредитируют российскую армию;
  • в неприличной форме выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам.
Банки, которые смогут открывать специальные счета, выберет правительство. У одного правообладателя может быть только один счет, поэтому кредитные организации будут обмениваться информацией о них.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 15:37
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России
Правообладатель должен опубликовать реквизиты на сайте, также он может дать должнику письменное согласие на внесение платежа на спецсчет.
Вывести деньги можно будет только по разрешению правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
В то же время указ не распространяется на правообладателей из недружественных стран, чьи результаты интеллектуальной деятельности используются для ввоза в Россию или производства в стране лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов; для оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика; для создания и использования в России программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных. Также под исключения попали платежи россиян до 100 тысяч рублей, если результат интеллектуальной деятельности используется для личных целей.
Вид на здания московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 04:53
Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ
На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за исполнение руководителями организаций антироссийских санкций. На этой неделе профильный комитет палаты одобрил документ и рекомендовал принять его в первом чтении.
Кроме того, с начала мая в России действует президентский указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию для них.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:14
Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки
 
Владимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала