https://ria.ru/20220527/ugol-1791209007.html

В Польше ограничили продажу угля после отказа от импорта из России

В Польше ограничили продажу угля после отказа от импорта из России - РИА Новости, 27.05.2022

В Польше ограничили продажу угля после отказа от импорта из России

Польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России, сообщил заместитель министра государственных активов Петр Пызик, выступая в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:17

2022-05-27T16:17

2022-05-27T16:17

экономика

россия

польша

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ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России, сообщил заместитель министра государственных активов Петр Пызик, выступая в парламенте республики."Невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах", - сказал Пызик.Он признал, что ситуация на рынке сложная, и у потребителей есть проблемы с покупкой угля. "Компании, учитывая текущий интерес к сырью, превышающий их текущие возможности, приняли решение ввести ограничения на продажу, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему количеству клиентов", - пояснил замминистра.При этом он отметил, что польские производители намерены увеличить добычу угля. "Государственные компании подтверждают увеличение добычи в 2022 году. В марте было добыто на около 176 тысяч тонн энергетического угля больше, чем в марте прошлого года. В 2022 году государственные компании планируют увеличить добычу на около 1,5 миллиона тонн энергетического угля", - рассказал представитель правительства.При этом польские СМИ сообщают, что за углем в регионах страны выстраиваются длинные очереди."Длинная вереница машин выстроилась в очередь к угольному складу в Гожице-Велькопольске", - сообщает портал Onet.Как сообщает портал, в настоящее время в очереди можно насчитать уже около 100 автомобилей.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html

https://ria.ru/20220526/neft-1790847452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, польша