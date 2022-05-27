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Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране
Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране - РИА Новости, 27.05.2022
Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране
Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:15
2022-05-27T23:15
2022-05-27T23:15
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи."Национальная ассамблея приняла закон, отменяющий смертную казнь", - приводит слова спикера агентство Франс Пресс. Отмечается, что решение было принято путем аккламации – то есть, на основании неформальной реакции участников обсуждения.Одобренный законопроект поступит на подпись президенту ЦАР Фостену Туадера.Как отмечается, последний раз смертная казнь применялась в ЦАР в 1981 году.
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в мире, цар
Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране
Спикер Саранджи: парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи.
"Национальная ассамблея приняла закон, отменяющий смертную казнь", - приводит слова спикера агентство Франс Пресс. Отмечается, что решение было принято путем аккламации – то есть, на основании неформальной реакции участников обсуждения.
Одобренный законопроект поступит на подпись президенту ЦАР
Фостену Туадера.
Как отмечается, последний раз смертная казнь применялась в ЦАР в 1981 году.