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Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране - РИА Новости, 27.05.2022
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Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране
Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране - РИА Новости, 27.05.2022
Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране
Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:15
2022-05-27T23:15
в мире
цар
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи."Национальная ассамблея приняла закон, отменяющий смертную казнь", - приводит слова спикера агентство Франс Пресс. Отмечается, что решение было принято путем аккламации – то есть, на основании неформальной реакции участников обсуждения.Одобренный законопроект поступит на подпись президенту ЦАР Фостену Туадера.Как отмечается, последний раз смертная казнь применялась в ЦАР в 1981 году.
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в мире, цар
23:15 27.05.2022
 
Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране

Спикер Саранджи: парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране

© AP Photo / Jerome DelayЗнак, предупреждающий об опасности, у населенного пункта Бамбари в Центральноафриканской республике
Знак, предупреждающий об опасности, у населенного пункта Бамбари в Центральноафриканской республике - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Знак, предупреждающий об опасности, у населенного пункта Бамбари в Центральноафриканской республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи.
"Национальная ассамблея приняла закон, отменяющий смертную казнь", - приводит слова спикера агентство Франс Пресс. Отмечается, что решение было принято путем аккламации – то есть, на основании неформальной реакции участников обсуждения.
Одобренный законопроект поступит на подпись президенту ЦАР Фостену Туадера.
Как отмечается, последний раз смертная казнь применялась в ЦАР в 1981 году.
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