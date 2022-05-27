https://ria.ru/20220527/tsar-1791341622.html

Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране

Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране - РИА Новости, 27.05.2022

Парламент ЦАР проголосовал за отмену смертной казни в стране

Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:15

2022-05-27T23:15

2022-05-27T23:15

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Парламент Центральноафриканской Республики (ЦАР) проголосовал за отмену смертной казни в стране, сообщил спикер Матье Саранджи."Национальная ассамблея приняла закон, отменяющий смертную казнь", - приводит слова спикера агентство Франс Пресс. Отмечается, что решение было принято путем аккламации – то есть, на основании неформальной реакции участников обсуждения.Одобренный законопроект поступит на подпись президенту ЦАР Фостену Туадера.Как отмечается, последний раз смертная казнь применялась в ЦАР в 1981 году.

https://ria.ru/20220514/napadenie-1788607658.html

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