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Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/troitskoe-1791010457.html
Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет
Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет - РИА Новости, 27.05.2022
Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет
Корреспондент РИА Новости доехал до поселка Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской Народной Республики взяли под контроль спустя восемь лет. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T04:07
2022-05-27T04:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
светлодарск
донбасс
украина
вооруженные силы рф
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости доехал до поселка Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской Народной Республики взяли под контроль спустя восемь лет.Силы ЛНР в этом районе (у административной границы ЛНР и ДНР) недавно прорвали фронт и вышли на новые рубежи. О старой линии разграничения под Троицким, которая существовала восемь лет, сейчас напоминают брошенные украинскими военными позиции с разбитой бронетехникой. По дороге на поселок еще остаются опасные участки.Как рассказали бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова, позиции им удалось прорвать только неделю назад. Сейчас они ведут бои за Камышеваху — важный укрепрайон украинских войск близ Попасной, а также за тепловую электростанцию в Светлодарске в Донецкой Народной Республике.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 24 мая, что Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР и ЛНР, идет зачистка. Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Находящаяся в городе Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе.
https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
светлодарск
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, светлодарск, донбасс, украина, вооруженные силы рф
04:07 27.05.2022 (обновлено: 04:33 27.05.2022)
 
Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет

Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого в ЛНР, отбитого спустя восемь лет

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР
Военнослужащие разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости доехал до поселка Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской Народной Республики взяли под контроль спустя восемь лет.
Силы ЛНР в этом районе (у административной границы ЛНР и ДНР) недавно прорвали фронт и вышли на новые рубежи. О старой линии разграничения под Троицким, которая существовала восемь лет, сейчас напоминают брошенные украинскими военными позиции с разбитой бронетехникой. По дороге на поселок еще остаются опасные участки.
Как рассказали бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова, позиции им удалось прорвать только неделю назад. Сейчас они ведут бои за Камышеваху — важный укрепрайон украинских войск близ Попасной, а также за тепловую электростанцию в Светлодарске в Донецкой Народной Республике.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 24 мая, что Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР и ЛНР, идет зачистка. Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Находящаяся в городе Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСветлодарскДонбассУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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