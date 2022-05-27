https://ria.ru/20220527/troitskoe-1791010457.html

Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет

Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет - РИА Новости, 27.05.2022

Корреспондент РИА Новости доехал до Троицкого, отбитого спустя восемь лет

Корреспондент РИА Новости доехал до поселка Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской Народной Республики взяли под контроль спустя восемь лет. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T04:07

2022-05-27T04:07

2022-05-27T04:33

специальная военная операция на украине

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светлодарск

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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости доехал до поселка Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской Народной Республики взяли под контроль спустя восемь лет.Силы ЛНР в этом районе (у административной границы ЛНР и ДНР) недавно прорвали фронт и вышли на новые рубежи. О старой линии разграничения под Троицким, которая существовала восемь лет, сейчас напоминают брошенные украинскими военными позиции с разбитой бронетехникой. По дороге на поселок еще остаются опасные участки.Как рассказали бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова, позиции им удалось прорвать только неделю назад. Сейчас они ведут бои за Камышеваху — важный укрепрайон украинских войск близ Попасной, а также за тепловую электростанцию в Светлодарске в Донецкой Народной Республике.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 24 мая, что Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР и ЛНР, идет зачистка. Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Находящаяся в городе Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе.

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

светлодарск

донбасс

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, светлодарск, донбасс, украина, вооруженные силы рф