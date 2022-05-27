https://ria.ru/20220527/tinkoff-1791304314.html
"Тинькофф" ограничивает открытие валютных вкладов
"Тинькофф" ограничивает открытие валютных вкладов - РИА Новости, 27.05.2022
"Тинькофф" ограничивает открытие валютных вкладов
"Тинькофф банк" с 28 мая временно ограничивает возможность открыть новый вклад в валюте и пролонгировать уже имеющийся, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:55
2022-05-27T19:55
2022-05-27T19:55
экономика
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" с 28 мая временно ограничивает возможность открыть новый вклад в валюте и пролонгировать уже имеющийся, говорится в сообщении кредитной организации в ее Telegram-канале."Важная новость: с 28 мая мы временно перестаем открывать вклады в валюте", - говорится в сообщении.Если у клиента уже открыт вклад в валюте, то пополнять его можно будет до конца действия, но пролонгировать не получится. "Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали", - уточнили в банке.Кроме того в "Тинькофф банке" призвали клиентов вместо открытия валютного вклада задуматься о рублевом, отметив, что доходность вкладов в рублях выше.
https://ria.ru/20220517/servis-1789021696.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, россия
"Тинькофф" ограничивает открытие валютных вкладов
С 28 мая банк "Тинькофф" временно ограничивает возможность открытия валютных вкладов