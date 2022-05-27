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Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов - РИА Новости, 27.05.2022
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Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов
Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов - РИА Новости, 27.05.2022
Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов
Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, говорится в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:06
швейцария
женева (город)
в мире
россия
геннадий тимченко
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 27 мая - РИА Новости. Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Апелляция недопустима. Судебные издержки, установленные в размере 3000 франков, относятся на счет истца", - сказано в документе.Ранее агентство Блумберг сообщило, что в начале сентября суд Женевы отклонил апелляцию российского миллиардера, связанную с решением местной прокуратуры отказать в проверке возможной незаконности заморозки его счетов в двух швейцарских банках. Счета Тимченко были заморожены после введения против него санкции США. По данным агентства, в начале октября адвокат бизнесмена передал дело в Федеральный суд Швейцарии.В марте 2020 года Тимченко подал иск о недобросовестном управлении в отношении Кристиана Бове, Моники Виалату и Юбера Мюссо, представляющих женевский банк BNP Paribas.
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женева (город)
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швейцария, женева (город), в мире, россия, геннадий тимченко, санкции в отношении россии
13:01 27.05.2022 (обновлено: 13:06 27.05.2022)
 
Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГеннадий Тимченко
Геннадий Тимченко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Геннадий Тимченко. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 27 мая - РИА Новости. Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Апелляция недопустима. Судебные издержки, установленные в размере 3000 франков, относятся на счет истца", - сказано в документе.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что в начале сентября суд Женевы отклонил апелляцию российского миллиардера, связанную с решением местной прокуратуры отказать в проверке возможной незаконности заморозки его счетов в двух швейцарских банках. Счета Тимченко были заморожены после введения против него санкции США. По данным агентства, в начале октября адвокат бизнесмена передал дело в Федеральный суд Швейцарии.
В марте 2020 года Тимченко подал иск о недобросовестном управлении в отношении Кристиана Бове, Моники Виалату и Юбера Мюссо, представляющих женевский банк BNP Paribas.
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ШвейцарияЖенева (город)В миреРоссияГеннадий ТимченкоСанкции в отношении России
 
 
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