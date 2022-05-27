https://ria.ru/20220527/timchenko-1791124528.html
Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов
Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов - РИА Новости, 27.05.2022
Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов
Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, говорится в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:06
швейцария
женева (город)
в мире
россия
геннадий тимченко
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 27 мая - РИА Новости. Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Апелляция недопустима. Судебные издержки, установленные в размере 3000 франков, относятся на счет истца", - сказано в документе.Ранее агентство Блумберг сообщило, что в начале сентября суд Женевы отклонил апелляцию российского миллиардера, связанную с решением местной прокуратуры отказать в проверке возможной незаконности заморозки его счетов в двух швейцарских банках. Счета Тимченко были заморожены после введения против него санкции США. По данным агентства, в начале октября адвокат бизнесмена передал дело в Федеральный суд Швейцарии.В марте 2020 года Тимченко подал иск о недобросовестном управлении в отношении Кристиана Бове, Моники Виалату и Юбера Мюссо, представляющих женевский банк BNP Paribas.
https://ria.ru/20220526/aktivy-1790753495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, женева (город), в мире, россия, геннадий тимченко, санкции в отношении россии
13:01 27.05.2022 (обновлено: 13:06 27.05.2022)
Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов
Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов