https://ria.ru/20220527/timchenko-1791124528.html

Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов

Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов - РИА Новости, 27.05.2022

Швейцарский суд отклонил жалобу Тимченко на блокировку его счетов

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, говорится в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:06

швейцария

женева (город)

в мире

россия

геннадий тимченко

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 27 мая - РИА Новости. Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Апелляция недопустима. Судебные издержки, установленные в размере 3000 франков, относятся на счет истца", - сказано в документе.Ранее агентство Блумберг сообщило, что в начале сентября суд Женевы отклонил апелляцию российского миллиардера, связанную с решением местной прокуратуры отказать в проверке возможной незаконности заморозки его счетов в двух швейцарских банках. Счета Тимченко были заморожены после введения против него санкции США. По данным агентства, в начале октября адвокат бизнесмена передал дело в Федеральный суд Швейцарии.В марте 2020 года Тимченко подал иск о недобросовестном управлении в отношении Кристиана Бове, Моники Виалату и Юбера Мюссо, представляющих женевский банк BNP Paribas.

https://ria.ru/20220526/aktivy-1790753495.html

швейцария

женева (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швейцария, женева (город), в мире, россия, геннадий тимченко, санкции в отношении россии