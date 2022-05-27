В США ожидают терактов в стране из-за действий Байдена на Украине
American Thinker: бесконтрольные поставки оружия Украине могут привести к терактам в США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден после подписания закона о ленд-лизе для Украины в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден после подписания закона о ленд-лизе для Украины в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам в США из-за действия наемников, написал в статье для издания American Thinker обозреватель Раджан Лаад.
По его словам, на украинской территории находятся 20 тысяч иностранных бойцов, которых невозможно было проверить должным образом до отправления в зону боевых действий. Некоторые из них могли поехать на Украину, чтобы украсть современное оружие для дальнейшего применения или продать его на черном рынке по завышенной цене, пояснил публицист.
"Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле", — предположил Лаад.
Автор публикации напомнил, что 22 члена конгресса от Республиканской партии усомнились в том, что администрация президента Джо Байдена соблюдает требования Закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года. Он ограничивает использование оружия, экспортируемого Вашингтоном в другие страны.
"Этот вопрос остался без ответа. <...> Все американцы должны быть глубоко обеспокоены не только потраченной суммой, но и потенциальными негативными последствиями этого решения.", — заключил обозреватель.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.