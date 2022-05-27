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В США ожидают терактов в стране из-за действий Байдена на Украине

В США ожидают терактов в стране из-за действий Байдена на Украине - РИА Новости, 27.05.2022

В США ожидают терактов в стране из-за действий Байдена на Украине

Бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам в США из-за действия наемников, написал в статье для издания American... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T02:43

2022-05-27T02:43

2022-05-27T02:43

в мире

джо байден

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сша

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам в США из-за действия наемников, написал в статье для издания American Thinker обозреватель Раджан Лаад.По его словам, на украинской территории находятся 20 тысяч иностранных бойцов, которых невозможно было проверить должным образом до отправления в зону боевых действий. Некоторые из них могли поехать на Украину, чтобы украсть современное оружие для дальнейшего применения или продать его на черном рынке по завышенной цене, пояснил публицист.Автор публикации напомнил, что 22 члена конгресса от Республиканской партии усомнились в том, что администрация президента Джо Байдена соблюдает требования Закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года. Он ограничивает использование оружия, экспортируемого Вашингтоном в другие страны.Вашингтон и союзники по НАТО на фоне российской военной спецоперации на Украине продолжают поставлять в страну оружие. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

https://ria.ru/20220525/prosba-1790745181.html

украина

сша

россия

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в мире, джо байден, украина, сша, нато, россия, вашингтон (город)