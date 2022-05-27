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Китай допустил силовой ответ на вмешательство в ситуацию с Тайванем - РИА Новости, 27.05.2022
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Китай допустил силовой ответ на вмешательство в ситуацию с Тайванем
Китай допустил силовой ответ на вмешательство в ситуацию с Тайванем - РИА Новости, 27.05.2022
Китай допустил силовой ответ на вмешательство в ситуацию с Тайванем
Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, но ни в коем случае не откажется от возможности применения силы и всех необходимых мер... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:19
2022-05-27T17:49
в мире
китай
тайвань
сша
энтони блинкен
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ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, но ни в коем случае не откажется от возможности применения силы и всех необходимых мер против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета Китая по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в своей речи, посвященной принципам американской политики в отношениях с Китаем, заявил, что Вашингтон видит в Пекине "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайбэю поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне."Соответствующая речь госсекретаря США изобилует безосновательными обвинениями, преувеличением "китайской угрозы" и ошибочными высказываниями, касающимися Тайваня, что в очередной раз обнажило природу США, которые поддерживают Тайвань и сдерживают Китай", — заявила Чжу Фэнлянь.Она подчеркнула, что принцип "одного Китая" является политической основой отношений Вашингтона и Пекина, и США взяли на себя серьезные обязательства по тайваньскому вопросу в трех совместных коммюнике двух стран. При этом она указала, что американские власти неоднократно нарушали свои обещания, а их дела противоречат заявлениям."США, заявляя о так называемой "угрозе Тайваню" или изменении статус-кво, выдают черное за белое. Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос не терпит никакого внешнего вмешательства", — указала она.Чжу Фэнлянь отметила, что Пекин готов прикладывать максимальные усилия для осуществления мирного воссоединения с Тайванем."В то же время мы ни в коем случае не откажемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистской деятельности", — сказала она.По ее словам, статус-кво в этом вопросе заключается в том, что мире есть только один Китай, Тайвань является его частью, а нынешнее китайское правительство — единственное легитимное и представляющее всю страну. Тем не менее сепаратистские силы, выступающие за независимость острова, продолжают прибегать к провокациям, а США их поддерживают."Не стоит недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", — подытожила Чжу Фэнлянь.На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".
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в мире, китай, тайвань, сша, энтони блинкен
16:19 27.05.2022 (обновлено: 17:49 27.05.2022)
 
Китай допустил силовой ответ на вмешательство в ситуацию с Тайванем

Власти Китая: Пекин не откажется от силового противодействия тайваньским сепаратистам

© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, но ни в коем случае не откажется от возможности применения силы и всех необходимых мер против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета Китая по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в своей речи, посвященной принципам американской политики в отношениях с Китаем, заявил, что Вашингтон видит в Пекине "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайбэю поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
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"Соответствующая речь госсекретаря США изобилует безосновательными обвинениями, преувеличением "китайской угрозы" и ошибочными высказываниями, касающимися Тайваня, что в очередной раз обнажило природу США, которые поддерживают Тайвань и сдерживают Китай", — заявила Чжу Фэнлянь.
Она подчеркнула, что принцип "одного Китая" является политической основой отношений Вашингтона и Пекина, и США взяли на себя серьезные обязательства по тайваньскому вопросу в трех совместных коммюнике двух стран. При этом она указала, что американские власти неоднократно нарушали свои обещания, а их дела противоречат заявлениям.
"США, заявляя о так называемой "угрозе Тайваню" или изменении статус-кво, выдают черное за белое. Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос не терпит никакого внешнего вмешательства", — указала она.
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Чжу Фэнлянь отметила, что Пекин готов прикладывать максимальные усилия для осуществления мирного воссоединения с Тайванем.
"В то же время мы ни в коем случае не откажемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистской деятельности", — сказала она.
По ее словам, статус-кво в этом вопросе заключается в том, что мире есть только один Китай, Тайвань является его частью, а нынешнее китайское правительство — единственное легитимное и представляющее всю страну. Тем не менее сепаратистские силы, выступающие за независимость острова, продолжают прибегать к провокациям, а США их поддерживают.
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"Не стоит недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", — подытожила Чжу Фэнлянь.
На этой неделе президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "в случае вторжения". При этом в Белом доме поспешили уточнить, что речь идет только о поставках оружия.
При этом Пекин выразил протест после заявления американского лидера, подчеркнув, что "предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета".
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