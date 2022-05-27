https://ria.ru/20220527/sudno-1791010946.html

В Японии подняли на поверхность затонувшее в апреле круизное судно

В Японии подняли на поверхность затонувшее в апреле круизное судно - РИА Новости, 27.05.2022

В Японии подняли на поверхность затонувшее в апреле круизное судно

Круизное судно KAZU 1, затонувшее в апреле с 26 людьми на борту, подняли на поверхность в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T04:34

2022-05-27T04:34

2022-05-27T04:34

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хоккайдо

кунашир (остров)

токио

япония

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ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Круизное судно KAZU 1, затонувшее в апреле с 26 людьми на борту, подняли на поверхность в Японии, сообщил телеканал NHK.Это была вторая попытка поднять судно. Во время предыдущей его удалось поднять со 120-метровой глубины на 100 метров, но оно сорвалось с тросов и упало на глубину 182 метра.Вторая попытка, начавшаяся в понедельник, завершилась в 3 часа ночи в пятницу. KAZU 1 установили на буксирную платформу спасательного судна и транспортируют в порт Абасири на Хоккайдо. Там судно выгрузят на сушу. Как ожидается, обследование судна прольет свет на причины трагедии, жертвами которой стали 14 человек, еще 12 человек числятся пропавшими без вести.Экскурсионное судно KAZU 1 (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На нем находились 26 человек, включая двух детей.Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, еще через день — погибшая девочка, которую отнесло еще на 14 километров на восток. После этого были найдены тела еще трех человек. Таким образом, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.Через несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Затем у берегов Кунашира были обнаружены два тела. Около одного из них были водительские права на имя Акира Сояма — так звали матроса с затонувшего судна.Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент аварии достигала трех метров, а также нарушения техники безопасности. Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно в море при неблагоприятном прогнозе погоды.Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. Судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, было отправлено с сотового телефона пассажира.

https://ria.ru/20220520/zhertva-1789638605.html

https://ria.ru/20220425/yaponiya-1785236189.html

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кунашир (остров)

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в мире, хоккайдо, кунашир (остров), токио, япония