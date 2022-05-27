https://ria.ru/20220527/suda-1791301578.html

Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе

Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе - РИА Новости, 27.05.2022

Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе

МИД Греции сообщил о захвате иранскими военными двух судов под греческим флагом в Персидском заливе. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:43

2022-05-27T19:43

2022-05-27T21:06

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персидский залив

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АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. МИД Греции сообщил о захвате иранскими военными двух судов под греческим флагом в Персидском заливе.Послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание судов как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей, сообщает служба информации греческого МИД. Информация об инциденте в Персидском заливе поступила на фоне сообщений о том, что власти Греции задержали танкер под российским флагом, перевозивший иранскую нефть, и решили передать иранскую нефть Соединенным Штатам."По указанию министра иностранных дел Никоса Дендиаса генеральный секретарь министерства Фемистоклис Демирис недавно заявил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух судов под греческим флагом в Персидском заливе. Вышеуказанные действия по существу равны актам пиратства... Генеральный секретарь решительно осудил эти акты, противоречащие основным нормам международного права и международного судоходства. Он призвал к немедленному освобождению судов и их экипажей. Он также подчеркнул, что эти действия окажут особенно негативное влияние на двусторонние отношения, а также на отношения между ЕС и Ираном", - говорится в сообщении.Ранее сегодня вертолет ВМС Ирана сел на судно Delta Poseidon под греческим флагом, находившееся в международных водах (22 морских мили от побережья Ирана) в Персидском заливе. Вооруженные люди захватили экипаж, в том числе двух граждан Греции. Аналогичный инцидент произошел на другом судне под греческим флагом на борту семи греческих граждан у побережья Ирана, сообщил МИД.МИД уже проинформировал Европейскую службу внешних связей, Международную морскую организацию, а также союзников и партнеров Греции. В свете вышеизложенного министерство иностранных дел советует гражданам Греции воздержаться от поездок в Иран.Суда под греческим флагом обязаны следовать инструкциям министерства судоходства и островной политики, с которым МИД находится в тесной координации и постоянной связи, говорится в сообщении.В пятницу появились сообщения, что МИД Ирана вызвал представляющего интересы США в Тегеране посла Швейцарии в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в водах Греции, ему был выражен протест и подчеркнута необходимость немедленного освобождения корабля и его груза.Как сообщило позднее агентство Tasnim, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу задержала два греческих танкера в водах Персидского залива "из-за незаконных действий со стороны властей Греции".В четверг власти Греции заявили, что передадут США иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан у берегов Греции еще в середине апреля.

https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/gretsiya-1791311079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, греция, персидский залив, иран, сша, нефть