https://ria.ru/20220527/suda-1791301578.html
Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе
Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе - РИА Новости, 27.05.2022
Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе
МИД Греции сообщил о захвате иранскими военными двух судов под греческим флагом в Персидском заливе. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:43
2022-05-27T19:43
2022-05-27T21:06
в мире
греция
персидский залив
иран
сша
нефть
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АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. МИД Греции сообщил о захвате иранскими военными двух судов под греческим флагом в Персидском заливе.Послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание судов как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей, сообщает служба информации греческого МИД. Информация об инциденте в Персидском заливе поступила на фоне сообщений о том, что власти Греции задержали танкер под российским флагом, перевозивший иранскую нефть, и решили передать иранскую нефть Соединенным Штатам."По указанию министра иностранных дел Никоса Дендиаса генеральный секретарь министерства Фемистоклис Демирис недавно заявил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух судов под греческим флагом в Персидском заливе. Вышеуказанные действия по существу равны актам пиратства... Генеральный секретарь решительно осудил эти акты, противоречащие основным нормам международного права и международного судоходства. Он призвал к немедленному освобождению судов и их экипажей. Он также подчеркнул, что эти действия окажут особенно негативное влияние на двусторонние отношения, а также на отношения между ЕС и Ираном", - говорится в сообщении.Ранее сегодня вертолет ВМС Ирана сел на судно Delta Poseidon под греческим флагом, находившееся в международных водах (22 морских мили от побережья Ирана) в Персидском заливе. Вооруженные люди захватили экипаж, в том числе двух граждан Греции. Аналогичный инцидент произошел на другом судне под греческим флагом на борту семи греческих граждан у побережья Ирана, сообщил МИД.МИД уже проинформировал Европейскую службу внешних связей, Международную морскую организацию, а также союзников и партнеров Греции. В свете вышеизложенного министерство иностранных дел советует гражданам Греции воздержаться от поездок в Иран.Суда под греческим флагом обязаны следовать инструкциям министерства судоходства и островной политики, с которым МИД находится в тесной координации и постоянной связи, говорится в сообщении.В пятницу появились сообщения, что МИД Ирана вызвал представляющего интересы США в Тегеране посла Швейцарии в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в водах Греции, ему был выражен протест и подчеркнута необходимость немедленного освобождения корабля и его груза.Как сообщило позднее агентство Tasnim, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу задержала два греческих танкера в водах Персидского залива "из-за незаконных действий со стороны властей Греции".В четверг власти Греции заявили, что передадут США иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан у берегов Греции еще в середине апреля.
https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/gretsiya-1791311079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, персидский залив, иран, сша, нефть
19:43 27.05.2022 (обновлено: 21:06 27.05.2022)
Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе
МИД Греции сообщил о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе
АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. МИД Греции сообщил о захвате иранскими военными двух судов под греческим флагом в Персидском заливе.
Послу Ирана
в Афинах
заявлен протест, Греция
расценивает задержание судов как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей, сообщает служба информации греческого МИД. Информация об инциденте в Персидском заливе
поступила на фоне сообщений о том, что власти Греции задержали танкер под российским флагом, перевозивший иранскую нефть, и решили передать иранскую нефть Соединенным Штатам.
"По указанию министра иностранных дел Никоса Дендиаса
генеральный секретарь министерства Фемистоклис Демирис недавно заявил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух судов под греческим флагом в Персидском заливе. Вышеуказанные действия по существу равны актам пиратства... Генеральный секретарь решительно осудил эти акты, противоречащие основным нормам международного права и международного судоходства. Он призвал к немедленному освобождению судов и их экипажей. Он также подчеркнул, что эти действия окажут особенно негативное влияние на двусторонние отношения, а также на отношения между ЕС
и Ираном", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня вертолет ВМС Ирана сел на судно Delta Poseidon под греческим флагом, находившееся в международных водах (22 морских мили от побережья Ирана) в Персидском заливе. Вооруженные люди захватили экипаж, в том числе двух граждан Греции. Аналогичный инцидент произошел на другом судне под греческим флагом на борту семи греческих граждан у побережья Ирана, сообщил МИД.
МИД уже проинформировал Европейскую службу внешних связей, Международную морскую организацию
, а также союзников и партнеров Греции. В свете вышеизложенного министерство иностранных дел советует гражданам Греции воздержаться от поездок в Иран.
Суда под греческим флагом обязаны следовать инструкциям министерства судоходства и островной политики, с которым МИД находится в тесной координации и постоянной связи, говорится в сообщении.
В пятницу появились сообщения, что МИД Ирана
вызвал представляющего интересы США
в Тегеране
посла Швейцарии
в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в водах Греции, ему был выражен протест и подчеркнута необходимость немедленного освобождения корабля и его груза.
Как сообщило позднее агентство Tasnim, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу задержала два греческих танкера в водах Персидского залива "из-за незаконных действий со стороны властей Греции".
В четверг власти Греции заявили, что передадут США иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан у берегов Греции еще в середине апреля.