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Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ
Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ
Компания Rasperia Trading Limited бизнесмена Олега Дерипаски в среду подала иск в суд города Клагенфурт против австрийского строительного концерна Strabag, в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:33
2022-05-27T20:33
экономика
украина
австрия
strabag
евросоюз
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Компания Rasperia Trading Limited бизнесмена Олега Дерипаски в среду подала иск в суд города Клагенфурт против австрийского строительного концерна Strabag, в котором компании принадлежит доля в 27,8%, из-за несогласия с решениями собрания акционеров, сообщает газета Standard.По словам издания, в середине марта на фоне событий на Украине другие акционеры "прекратили сотрудничество" с Rasperia, а 8 апреля сам Дерипаска попал под санкции ЕС.В ходе внеочередного собрания акционеров 5 мая Rasperia была лишена права голоса, выплаты дивидендов также были прекращены, член наблюдательного совета концерна от Rasperia Томас Булл был освобожден от должности. Председатель наблюдательного совета Strabag SE и экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр заявил, что концерн "в полной мере соблюдает санкции ЕС"."Rasperia требует признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров", - говорится в публикации.В Strabag изданию заявили, что концерн "хорошо подготовлен к судебному разбирательству".
https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html
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экономика, украина, австрия, strabag, евросоюз
20:33 27.05.2022
 
Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ

Газета Standard: компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Компания Rasperia Trading Limited бизнесмена Олега Дерипаски в среду подала иск в суд города Клагенфурт против австрийского строительного концерна Strabag, в котором компании принадлежит доля в 27,8%, из-за несогласия с решениями собрания акционеров, сообщает газета Standard.
По словам издания, в середине марта на фоне событий на Украине другие акционеры "прекратили сотрудничество" с Rasperia, а 8 апреля сам Дерипаска попал под санкции ЕС.
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В ходе внеочередного собрания акционеров 5 мая Rasperia была лишена права голоса, выплаты дивидендов также были прекращены, член наблюдательного совета концерна от Rasperia Томас Булл был освобожден от должности. Председатель наблюдательного совета Strabag SE и экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр заявил, что концерн "в полной мере соблюдает санкции ЕС".
"Rasperia требует признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров", - говорится в публикации.
В Strabag изданию заявили, что концерн "хорошо подготовлен к судебному разбирательству".
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