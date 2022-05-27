https://ria.ru/20220527/sud-1791314616.html

Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ

Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022

Компания Дерипаски подала в суд на австрийский концерн Strabag, пишут СМИ

Компания Rasperia Trading Limited бизнесмена Олега Дерипаски в среду подала иск в суд города Клагенфурт против австрийского строительного концерна Strabag, в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:33

2022-05-27T20:33

2022-05-27T20:33

экономика

украина

австрия

strabag

евросоюз

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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Компания Rasperia Trading Limited бизнесмена Олега Дерипаски в среду подала иск в суд города Клагенфурт против австрийского строительного концерна Strabag, в котором компании принадлежит доля в 27,8%, из-за несогласия с решениями собрания акционеров, сообщает газета Standard.По словам издания, в середине марта на фоне событий на Украине другие акционеры "прекратили сотрудничество" с Rasperia, а 8 апреля сам Дерипаска попал под санкции ЕС.В ходе внеочередного собрания акционеров 5 мая Rasperia была лишена права голоса, выплаты дивидендов также были прекращены, член наблюдательного совета концерна от Rasperia Томас Булл был освобожден от должности. Председатель наблюдательного совета Strabag SE и экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр заявил, что концерн "в полной мере соблюдает санкции ЕС"."Rasperia требует признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров", - говорится в публикации.В Strabag изданию заявили, что концерн "хорошо подготовлен к судебному разбирательству".

https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html

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экономика, украина, австрия, strabag, евросоюз