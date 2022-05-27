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Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов - РИА Новости, 27.05.2022
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Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов
Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов - РИА Новости, 27.05.2022
Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов
Реализация программы по поддержке студенческого предпринимательства позволит создать в России к 2030 году 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:57
2022-05-27T19:57
стартап
технологии
россия
дмитрий чернышенко
общество
бизнес
правительство рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Реализация программы по поддержке студенческого предпринимательства позволит создать в России к 2030 году 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Правительство РФ до 2024 года направит почти 20 миллиардов рублей на реализацию нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", созданного на базе одноименной стратегической инициативы, напомнил Чернышенко в рамках посещения Парка науки и инноваций Адыгейского государственного университета в пятницу."В рамках данной работы мы запустили конкурс "Студенческий стартап". В его рамках в этом году тысяча студентов смогут получить по миллиону рублей на реализацию своих бизнес-идей. Действует и программа "Стартап как диплом", - сказал вице-премьер.Эти проекты, безусловно, надо масштабировать, отметил Чернышенко. "В целом поддержка студенческих стартапов к 2030 году позволит создать по всей стране 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики", - добавил он.
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стартап, технологии, россия, дмитрий чернышенко, общество, бизнес, правительство рф
19:57 27.05.2022
 
Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов

Чернышенко: программа студенческих стартапов позволит создать 150 тысяч рабочих мест

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Реализация программы по поддержке студенческого предпринимательства позволит создать в России к 2030 году 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Правительство РФ до 2024 года направит почти 20 миллиардов рублей на реализацию нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", созданного на базе одноименной стратегической инициативы, напомнил Чернышенко в рамках посещения Парка науки и инноваций Адыгейского государственного университета в пятницу.
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"В рамках данной работы мы запустили конкурс "Студенческий стартап". В его рамках в этом году тысяча студентов смогут получить по миллиону рублей на реализацию своих бизнес-идей. Действует и программа "Стартап как диплом", - сказал вице-премьер.
Эти проекты, безусловно, надо масштабировать, отметил Чернышенко. "В целом поддержка студенческих стартапов к 2030 году позволит создать по всей стране 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики", - добавил он.
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стартапТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоОбществоБизнесПравительство РФ
 
 
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