https://ria.ru/20220527/startapy-1791304639.html

Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов

Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов - РИА Новости, 27.05.2022

Чернышенко рассказал о программе студенческих стартапов

Реализация программы по поддержке студенческого предпринимательства позволит создать в России к 2030 году 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:57

2022-05-27T19:57

2022-05-27T19:57

стартап

технологии

россия

дмитрий чернышенко

общество

бизнес

правительство рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Реализация программы по поддержке студенческого предпринимательства позволит создать в России к 2030 году 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Правительство РФ до 2024 года направит почти 20 миллиардов рублей на реализацию нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", созданного на базе одноименной стратегической инициативы, напомнил Чернышенко в рамках посещения Парка науки и инноваций Адыгейского государственного университета в пятницу."В рамках данной работы мы запустили конкурс "Студенческий стартап". В его рамках в этом году тысяча студентов смогут получить по миллиону рублей на реализацию своих бизнес-идей. Действует и программа "Стартап как диплом", - сказал вице-премьер.Эти проекты, безусловно, надо масштабировать, отметил Чернышенко. "В целом поддержка студенческих стартапов к 2030 году позволит создать по всей стране 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики", - добавил он.

https://ria.ru/20220517/lgoty-1789024131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

стартап, технологии, россия, дмитрий чернышенко, общество, бизнес, правительство рф