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Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби

Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби - РИА Новости, 27.05.2022

Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби

Тысячи человек собрались в пятницу в центре Хьюстона, где проходит ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США, чтобы выразить протест против... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:57

2022-05-27T22:57

2022-05-27T22:57

в мире

дональд трамп

джо байден

барак обама

сша

хьюстон

техас

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Тысячи человек собрались в пятницу в центре Хьюстона, где проходит ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США, чтобы выразить протест против насилия с использованием огнестрельного оружия.Согласно кадрам, которые очевидцы события выложили в соцсетях, многие из протестующих принесли с собой распечатанные фотографии жертв недавней стрельбы в начальной школе в городке Ювальде. Участники громко скандируют лозунги, такие как "NRA, уходи", "Свободу от насилия" и "Это могли быть ваши дети", привлекая внимание яркими плакатами.Демонстранты выражают свое несогласие мирно, о возможном вмешательстве полиции в происходящее пока ничего не известно. Некоторые из собравшихся привели с собой детей.NRA - крупнейшая лоббистская организация за ношение оружия в США, ежегодная встреча ассоциации состоится 27-29 мая в Хьюстоне, штат Техас. Ожидается, что на мероприятии выступит бывший президент США Дональд Трамп.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

https://ria.ru/20220525/strelba-1790549517.html

сша

хьюстон

техас

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в мире, дональд трамп, джо байден, барак обама, сша, хьюстон, техас