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Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби - РИА Новости, 27.05.2022
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Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби
Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби - РИА Новости, 27.05.2022
Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби
Тысячи человек собрались в пятницу в центре Хьюстона, где проходит ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США, чтобы выразить протест против... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:57
2022-05-27T22:57
в мире
дональд трамп
джо байден
барак обама
сша
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Тысячи человек собрались в пятницу в центре Хьюстона, где проходит ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США, чтобы выразить протест против насилия с использованием огнестрельного оружия.Согласно кадрам, которые очевидцы события выложили в соцсетях, многие из протестующих принесли с собой распечатанные фотографии жертв недавней стрельбы в начальной школе в городке Ювальде. Участники громко скандируют лозунги, такие как "NRA, уходи", "Свободу от насилия" и "Это могли быть ваши дети", привлекая внимание яркими плакатами.Демонстранты выражают свое несогласие мирно, о возможном вмешательстве полиции в происходящее пока ничего не известно. Некоторые из собравшихся привели с собой детей.NRA - крупнейшая лоббистская организация за ношение оружия в США, ежегодная встреча ассоциации состоится 27-29 мая в Хьюстоне, штат Техас. Ожидается, что на мероприятии выступит бывший президент США Дональд Трамп.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, барак обама, сша, хьюстон, техас
22:57 27.05.2022
 
Тысячи людей протестуют в Хьюстоне, где проходит съезд оружейного лобби

Тысячи людей протестуют в центре Хьюстона, где проходит съезд оружейного лобби

© Fotolia / SimonvoВид на город Хьюстон
Вид на город Хьюстон - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / Simonvo
Вид на город Хьюстон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Тысячи человек собрались в пятницу в центре Хьюстона, где проходит ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США, чтобы выразить протест против насилия с использованием огнестрельного оружия.
Согласно кадрам, которые очевидцы события выложили в соцсетях, многие из протестующих принесли с собой распечатанные фотографии жертв недавней стрельбы в начальной школе в городке Ювальде. Участники громко скандируют лозунги, такие как "NRA, уходи", "Свободу от насилия" и "Это могли быть ваши дети", привлекая внимание яркими плакатами.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
Демонстранты выражают свое несогласие мирно, о возможном вмешательстве полиции в происходящее пока ничего не известно. Некоторые из собравшихся привели с собой детей.
NRA - крупнейшая лоббистская организация за ношение оружия в США, ежегодная встреча ассоциации состоится 27-29 мая в Хьюстоне, штат Техас. Ожидается, что на мероприятии выступит бывший президент США Дональд Трамп.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.
Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:15
Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия
 
В миреДональд ТрампДжо БайденБарак ОбамаСШАХьюстонТехас
 
 
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