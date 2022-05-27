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США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтики
США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтики - РИА Новости, 27.05.2022
США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтики
США намерены поддерживать военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:56
2022-05-27T21:56
2022-05-27T21:56
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. США намерены поддерживать военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."США будут также сохранять активную деятельность, связанную с учениями, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря", - сказал он после переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.Финляндия вместе со Швецией решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО после начала российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, пекка хаависто, финляндия, швеция, украина, нато
США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтики
США будут поддерживать военное присутствие и проводить учения в регионе Балтики