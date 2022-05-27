https://ria.ru/20220527/ssha-1791332412.html

США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтики

США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтики - РИА Новости, 27.05.2022

США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтики

США намерены поддерживать военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:56

2022-05-27T21:56

2022-05-27T21:56

в мире

пекка хаависто

финляндия

швеция

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. США намерены поддерживать военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."США будут также сохранять активную деятельность, связанную с учениями, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря", - сказал он после переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.Финляндия вместе со Швецией решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО после начала российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

финляндия

швеция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекка хаависто, финляндия, швеция, украина, нато