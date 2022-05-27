Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA
Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA до 1 декабря
© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Минфин США продлил разрешение транзакций с венесуэльской PDVSA для американских компаний до 1 декабря 2022 года, свидетельствует опубликованный ведомством в пятницу документ.
Разрешение касается операций, "необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле". Оно касается пяти американских компаний: Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC и Weatherford International. Предыдущая лицензия действовала до июня текущего года.
Ранее в мае администрация США объявила, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин в Америке выросли до рекордных. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины. По оценке некоторых экспертов, США идут на послабления для нефтяных компаний в части работы с Венесуэлой из-за энергетического кризиса, который они переживают из-за санкций против России.