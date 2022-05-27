https://ria.ru/20220527/ssha-1791248928.html

Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA

Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA - РИА Новости, 27.05.2022

Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA

Минфин США продлил разрешение транзакций с венесуэльской PDVSA для американских компаний до 1 декабря 2022 года, свидетельствует опубликованный ведомством в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:42

2022-05-27T17:42

2022-05-27T17:42

в мире

сша

венесуэла

pdvsa

николас мадуро

министерство финансов сша

halliburton

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Минфин США продлил разрешение транзакций с венесуэльской PDVSA для американских компаний до 1 декабря 2022 года, свидетельствует опубликованный ведомством в пятницу документ.Разрешение касается операций, "необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле". Оно касается пяти американских компаний: Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC и Weatherford International. Предыдущая лицензия действовала до июня текущего года.Ранее в мае администрация США объявила, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин в Америке выросли до рекордных. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины. По оценке некоторых экспертов, США идут на послабления для нефтяных компаний в части работы с Венесуэлой из-за энергетического кризиса, который они переживают из-за санкций против России.

https://ria.ru/20220517/neft-1789139967.html

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венесуэла

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, венесуэла, pdvsa, николас мадуро, министерство финансов сша, halliburton, джо байден, цены на нефть