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Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA - РИА Новости, 27.05.2022
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Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA
Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA - РИА Новости, 27.05.2022
Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA
Минфин США продлил разрешение транзакций с венесуэльской PDVSA для американских компаний до 1 декабря 2022 года, свидетельствует опубликованный ведомством в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:42
2022-05-27T17:42
в мире
сша
венесуэла
pdvsa
николас мадуро
министерство финансов сша
halliburton
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Минфин США продлил разрешение транзакций с венесуэльской PDVSA для американских компаний до 1 декабря 2022 года, свидетельствует опубликованный ведомством в пятницу документ.Разрешение касается операций, "необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле". Оно касается пяти американских компаний: Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC и Weatherford International. Предыдущая лицензия действовала до июня текущего года.Ранее в мае администрация США объявила, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин в Америке выросли до рекордных. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины. По оценке некоторых экспертов, США идут на послабления для нефтяных компаний в части работы с Венесуэлой из-за энергетического кризиса, который они переживают из-за санкций против России.
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в мире, сша, венесуэла, pdvsa, николас мадуро, министерство финансов сша, halliburton, джо байден, цены на нефть
17:42 27.05.2022
 
Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA

Минфин США разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA до 1 декабря

© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Минфин США продлил разрешение транзакций с венесуэльской PDVSA для американских компаний до 1 декабря 2022 года, свидетельствует опубликованный ведомством в пятницу документ.
Разрешение касается операций, "необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле". Оно касается пяти американских компаний: Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC и Weatherford International. Предыдущая лицензия действовала до июня текущего года.
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 23:58
Вице-президент Венесуэлы: США одобрили возобновление работы нефтяников
Ранее в мае администрация США объявила, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин в Америке выросли до рекордных. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины. По оценке некоторых экспертов, США идут на послабления для нефтяных компаний в части работы с Венесуэлой из-за энергетического кризиса, который они переживают из-за санкций против России.
 
В миреСШАВенесуэлаPDVSAНиколас МадуроМинистерство финансов СШАHalliburtonДжо БайденЦены на нефть
 
 
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