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Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США

Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США - РИА Новости, 27.05.2022

Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США

Отсылавшиеся в ООН отчеты Украины, в которых говорилось об отсутствии военно-биологической программы в стране, противоречат недавним утверждениям представителя... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:46

2022-05-27T16:46

2022-05-27T16:46

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отсылавшиеся в ООН отчеты Украины, в которых говорилось об отсутствии военно-биологической программы в стране, противоречат недавним утверждениям представителя США в ОБСЕ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В этих отчетах за период с 2016 по 2020 годы Украина заявляет, что "Правительство Украины не проводило и не проводит никакой наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок. Сведениями о такой деятельности бывшего СССР на территории Украины с 1 января 1946 года правительство Украины не располагает", - приводит данные генерал.Кириллов отметил, что это противоречит сделанному 20 мая 2022 года заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера о том, что помощь Киеву направлена на "уменьшение биологической и ветеринарной опасности, а также на то, чтобы обезопасить нелегальные запасы биологического оружия, оставшиеся после СССР".

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

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