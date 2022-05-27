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Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США - РИА Новости, 27.05.2022
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Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США
Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США - РИА Новости, 27.05.2022
Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США
Отсылавшиеся в ООН отчеты Украины, в которых говорилось об отсутствии военно-биологической программы в стране, противоречат недавним утверждениям представителя... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:46
2022-05-27T16:46
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отсылавшиеся в ООН отчеты Украины, в которых говорилось об отсутствии военно-биологической программы в стране, противоречат недавним утверждениям представителя США в ОБСЕ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В этих отчетах за период с 2016 по 2020 годы Украина заявляет, что "Правительство Украины не проводило и не проводит никакой наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок. Сведениями о такой деятельности бывшего СССР на территории Украины с 1 января 1946 года правительство Украины не располагает", - приводит данные генерал.Кириллов отметил, что это противоречит сделанному 20 мая 2022 года заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера о том, что помощь Киеву направлена на "уменьшение биологической и ветеринарной опасности, а также на то, чтобы обезопасить нелегальные запасы биологического оружия, оставшиеся после СССР".
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в мире, украина, ссср, сша, обсе
16:46 27.05.2022
 
Отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США

Минобороны России: отчеты Киева о биологической программе противоречат заявлениям США

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отсылавшиеся в ООН отчеты Украины, в которых говорилось об отсутствии военно-биологической программы в стране, противоречат недавним утверждениям представителя США в ОБСЕ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В этих отчетах за период с 2016 по 2020 годы Украина заявляет, что "Правительство Украины не проводило и не проводит никакой наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок. Сведениями о такой деятельности бывшего СССР на территории Украины с 1 января 1946 года правительство Украины не располагает", - приводит данные генерал.
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:13Инфографика
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Кириллов отметил, что это противоречит сделанному 20 мая 2022 года заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера о том, что помощь Киеву направлена на "уменьшение биологической и ветеринарной опасности, а также на то, чтобы обезопасить нелегальные запасы биологического оружия, оставшиеся после СССР".
 
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