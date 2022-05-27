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Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей - РИА Новости, 27.05.2022
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Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей
Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей - РИА Новости, 27.05.2022
Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей
Российский пограничный спецназ в 2021 году задержал более 40 судов и маломерных плавсредств, занимавшихся незаконным промыслом морских биологических ресурсов,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:54
2022-05-27T00:54
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир кулишов
москва
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский пограничный спецназ в 2021 году задержал более 40 судов и маломерных плавсредств, занимавшихся незаконным промыслом морских биологических ресурсов, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов."Подразделения специального назначения используются для решения задач силовой поддержки, проводимых пограничными органами мероприятий по борьбе с терроризмом, пресечению деятельности организованных преступных групп, причастных к контрабанде и незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, а также незаконной добыче водных биологических ресурсов", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника."В 2021 году в рамках оперативно-боевого применения подразделений спецназначения пограничных органов задержаны свыше 40 судов и маломерных плавсредств, осуществлявших незаконный промысел морских биоресурсов, порядка 70 транспортных средств, использовавшихся в противоправной деятельности через государственную границу", - добавил генерал.
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва, россия
00:54 27.05.2022
 
Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей

Кулишов: погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей

© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымПограничный сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
Пограничный сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Пограничный сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский пограничный спецназ в 2021 году задержал более 40 судов и маломерных плавсредств, занимавшихся незаконным промыслом морских биологических ресурсов, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Подразделения специального назначения используются для решения задач силовой поддержки, проводимых пограничными органами мероприятий по борьбе с терроризмом, пресечению деятельности организованных преступных групп, причастных к контрабанде и незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, а также незаконной добыче водных биологических ресурсов", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.
"В 2021 году в рамках оперативно-боевого применения подразделений спецназначения пограничных органов задержаны свыше 40 судов и маломерных плавсредств, осуществлявших незаконный промысел морских биоресурсов, порядка 70 транспортных средств, использовавшихся в противоправной деятельности через государственную границу", - добавил генерал.
Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:31
ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено
 
ОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир КулишовМоскваРоссия
 
 
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