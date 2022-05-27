https://ria.ru/20220527/spetsnaz-1791003479.html

Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей

Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей - РИА Новости, 27.05.2022

Погранспецназ в 2021 году задержал более 40 судов и плавсредств-нарушителей

Российский пограничный спецназ в 2021 году задержал более 40 судов и маломерных плавсредств, занимавшихся незаконным промыслом морских биологических ресурсов,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:54

2022-05-27T00:54

2022-05-27T00:54

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

москва

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский пограничный спецназ в 2021 году задержал более 40 судов и маломерных плавсредств, занимавшихся незаконным промыслом морских биологических ресурсов, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов."Подразделения специального назначения используются для решения задач силовой поддержки, проводимых пограничными органами мероприятий по борьбе с терроризмом, пресечению деятельности организованных преступных групп, причастных к контрабанде и незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, а также незаконной добыче водных биологических ресурсов", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника."В 2021 году в рамках оперативно-боевого применения подразделений спецназначения пограничных органов задержаны свыше 40 судов и маломерных плавсредств, осуществлявших незаконный промысел морских биоресурсов, порядка 70 транспортных средств, использовавшихся в противоправной деятельности через государственную границу", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220527/akvatorii-1791001696.html

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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва, россия