https://ria.ru/20220527/spasenie-1791011101.html

В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево

В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево - РИА Новости, 27.05.2022

В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево

Спасатели сняли с сопки в Биробиджане местного жителя, который упал с ее скалистой части и схватился за дерево, повиснув на высоте 35 метров, сообщает ГУ МЧС РФ РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T04:37

2022-05-27T04:37

2022-05-27T04:37

хорошие новости

происшествия

владивосток

биробиджан

еврейская автономная область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Спасатели сняли с сопки в Биробиджане местного жителя, который упал с ее скалистой части и схватился за дерево, повиснув на высоте 35 метров, сообщает ГУ МЧС РФ по ЕАО.Спасателям поступил вызов о помощи от биробиджанца. Мужчина оступился на скалистой части сопки, падая вниз, ухватился за дерево. Выбраться самостоятельно он не мог, но смог вызвать спасателей с сотового телефона. К месту происшествия выехали спасатели.Пострадавшему надели каску и спустили вниз в сопровождении спасателя. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.Спасатели отмечают, что Биробиджанская сопка на въезде в город — это популярное место среди горожан и гостей города. Она служит своеобразной смотровой площадкой. С высоты 40 метров открывается вид на весь город. При этом за последние годы зафиксировано несколько случаев падения людей и получения увечий из-за несоблюдения техники безопасности и отсутствия бдительности.

https://ria.ru/20210309/khakasiya-1600418431.html

владивосток

биробиджан

еврейская автономная область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, биробиджан, еврейская автономная область, россия