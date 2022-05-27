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В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево
В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево - РИА Новости, 27.05.2022
В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево
Спасатели сняли с сопки в Биробиджане местного жителя, который упал с ее скалистой части и схватился за дерево, повиснув на высоте 35 метров, сообщает ГУ МЧС РФ РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T04:37
2022-05-27T04:37
2022-05-27T04:37
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Спасатели сняли с сопки в Биробиджане местного жителя, который упал с ее скалистой части и схватился за дерево, повиснув на высоте 35 метров, сообщает ГУ МЧС РФ по ЕАО.Спасателям поступил вызов о помощи от биробиджанца. Мужчина оступился на скалистой части сопки, падая вниз, ухватился за дерево. Выбраться самостоятельно он не мог, но смог вызвать спасателей с сотового телефона. К месту происшествия выехали спасатели.Пострадавшему надели каску и спустили вниз в сопровождении спасателя. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.Спасатели отмечают, что Биробиджанская сопка на въезде в город — это популярное место среди горожан и гостей города. Она служит своеобразной смотровой площадкой. С высоты 40 метров открывается вид на весь город. При этом за последние годы зафиксировано несколько случаев падения людей и получения увечий из-за несоблюдения техники безопасности и отсутствия бдительности.
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происшествия, владивосток, биробиджан, еврейская автономная область, россия
В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево
В ЕАО спасли мужчину, упавшего со скалы и зацепившегося за дерево на высоте 35 метров
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Спасатели сняли с сопки в Биробиджане местного жителя, который упал с ее скалистой части и схватился за дерево, повиснув на высоте 35 метров, сообщает ГУ МЧС РФ по ЕАО.
Спасателям поступил вызов о помощи от биробиджанца. Мужчина оступился на скалистой части сопки, падая вниз, ухватился за дерево. Выбраться самостоятельно он не мог, но смог вызвать спасателей с сотового телефона. К месту происшествия выехали спасатели.
"Мы обнаружили пострадавшего на высоте примерно 35 метров от подножия. Мужчина висел на дереве, он старался не двигаться, чтобы не сорваться вниз. Из-за отвесного склона спуститься к нему было возможно лишь с вершины сопки, откуда биробиджанец и сорвался. С помощью альпинистского снаряжения мы соорудили на высоте "базу", закрепляющую тросы, и спустились к мужчине по основной веревке", — приводятся в сообщении слова старшего группы спасателей Андрея Буякова.
Пострадавшему надели каску и спустили вниз в сопровождении спасателя. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Спасатели отмечают, что Биробиджанская сопка на въезде в город — это популярное место среди горожан и гостей города. Она служит своеобразной смотровой площадкой. С высоты 40 метров открывается вид на весь город. При этом за последние годы зафиксировано несколько случаев падения людей и получения увечий из-за несоблюдения техники безопасности и отсутствия бдительности.