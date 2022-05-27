Собор УПЦ: для возобновления диалога с ПЦУ нужно прекратить захват храмов
Собор УПЦ: для возобновления диалога с раскольнической ПЦУ нужно прекратить захват храмов
Собор Украинской Православной Церкви. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Собор Украинской православной церкви заявил, что для возобновления диалога с раскольнической Православной церковью Украины необходимо, чтобы раскольники перестали захватывать храмы УПЦ, также нужно "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ", говорится в заявлении Собора, опубликованном на сайте УПЦ.
Ранее, 12 мая, Синод УПЦ принял заявление, в котором подчеркнул, что дискуссия не должна привести к выходу за пределы канонического поля и новым разделениям в церкви. Вместе с тем, в заявлении Синода УПЦ отмечалось, что "в стране разгорается внутренний, религиозный фронт": "в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин УПЦ".
Как отмечают на сайте УПЦ в четверг, создание "Православной церкви Украины" усугубило разногласия и привело к физическому противостоянию, "но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога".
"Для того, чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо: прекратить силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов Украинской православной Церкви; осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной церкви Украины", является фактически неавтокефальним и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.
Также для восстановления диалога ПЦУ и УПЦ нужно "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ", подчеркнули в канонической церкви. "Для Украинской православной Церкви, как и для большинства Поместных православных церквей, является вполне очевидным, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской преемственности епископов", - сказано в документе.
"Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на началах христианской совести и моральной чистоты", - добавили участники Собора.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Ранее на Украине была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Эта структура образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.