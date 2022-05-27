https://ria.ru/20220527/sobor-1791332599.html

Собор УПЦ: для возобновления диалога с ПЦУ нужно прекратить захват храмов

Собор УПЦ: для возобновления диалога с ПЦУ нужно прекратить захват храмов - РИА Новости, 27.05.2022

Собор УПЦ: для возобновления диалога с ПЦУ нужно прекратить захват храмов

Собор Украинской православной церкви заявил, что для возобновления диалога с раскольнической Православной церковью Украины необходимо, чтобы раскольники... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:57

2022-05-27T21:57

2022-05-27T21:57

религия

справки

петр порошенко

украина

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украинская православная церковь

константинопольский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Собор Украинской православной церкви заявил, что для возобновления диалога с раскольнической Православной церковью Украины необходимо, чтобы раскольники перестали захватывать храмы УПЦ, также нужно "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ", говорится в заявлении Собора, опубликованном на сайте УПЦ.Ранее, 12 мая, Синод УПЦ принял заявление, в котором подчеркнул, что дискуссия не должна привести к выходу за пределы канонического поля и новым разделениям в церкви. Вместе с тем, в заявлении Синода УПЦ отмечалось, что "в стране разгорается внутренний, религиозный фронт": "в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин УПЦ".Как отмечают на сайте УПЦ в четверг, создание "Православной церкви Украины" усугубило разногласия и привело к физическому противостоянию, "но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога"."Для того, чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо: прекратить силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов Украинской православной Церкви; осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной церкви Украины", является фактически неавтокефальним и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.Также для восстановления диалога ПЦУ и УПЦ нужно "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ", подчеркнули в канонической церкви. "Для Украинской православной Церкви, как и для большинства Поместных православных церквей, является вполне очевидным, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской преемственности епископов", - сказано в документе.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Ранее на Украине была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Эта структура образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/upts-1791318424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, петр порошенко, украина, киев, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, русская православная церковь