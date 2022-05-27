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Уфимского адвоката оштрафовали за дискредитацию действий российской армии

Уфимского адвоката оштрафовали за дискредитацию действий российской армии - РИА Новости, 27.05.2022

Уфимского адвоката оштрафовали за дискредитацию действий российской армии

Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 40 тысяч рублей известного адвоката Сергея Макаренко за дискредитацию Вооруженных сил России. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:39

2022-05-27T16:39

2022-05-27T16:39

россия

республика башкортостан

уфа

украина

вооруженные силы рф

башнефть

афк "система"

урал рахимов

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УФА, 27 мая – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 40 тысяч рублей известного адвоката Сергея Макаренко за дискредитацию Вооруженных сил России.По данным суда, 7 марта Макаренко на площади перед концертным залом "Башкортостан" в Уфе демонстрировал окружающим значок "Нет войне!" и, подойдя к полицейским, высказал мнение против проведения Вооруженными силами РФ специальной операции на Украине. Против мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.Кировский суд 16 марта прекратил административное производство, определив, что в его действиях не было состава административного правонарушения. Не согласившись с постановлением, прокурор Кировского района Уфы принес протест в Верховный суд Башкирии, прося отменить постановление и направить дело на новое рассмотрение. Высшая инстанция отменила постановление и вернула дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, информирует пресс-служба."Сегодня, 27 мая 2022 года материал в отношении Макаренко С.А. по ч. 1 ст. 20.3.3 КОАП РФ в Кировском районном суде г. Уфы рассмотрен. Постановлением суда Макаренко С.А. признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило", - сообщили в Кировском районном суде.РИА Новости в суде подтвердили, что речь идет об адвокате.Макаренко является известным адвокатом в Уфе. Он защищает сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова по делу о незаконной продаже акций "Башнефти", которое было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК "Система".

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика башкортостан, уфа, украина, вооруженные силы рф, башнефть, афк "система", урал рахимов, муртаза рахимов