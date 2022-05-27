Уфимского адвоката оштрафовали за дискредитацию действий российской армии
Известного уфимского адвоката Сергея Макаренко оштрафовали за дискредитацию ВС России
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
УФА, 27 мая – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 40 тысяч рублей известного адвоката Сергея Макаренко за дискредитацию Вооруженных сил России.
По данным суда, 7 марта Макаренко на площади перед концертным залом "Башкортостан" в Уфе демонстрировал окружающим значок "Нет войне!" и, подойдя к полицейским, высказал мнение против проведения Вооруженными силами РФ специальной операции на Украине. Против мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
Кировский суд 16 марта прекратил административное производство, определив, что в его действиях не было состава административного правонарушения. Не согласившись с постановлением, прокурор Кировского района Уфы принес протест в Верховный суд Башкирии, прося отменить постановление и направить дело на новое рассмотрение. Высшая инстанция отменила постановление и вернула дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, информирует пресс-служба.
"Сегодня, 27 мая 2022 года материал в отношении Макаренко С.А. по ч. 1 ст. 20.3.3 КОАП РФ в Кировском районном суде г. Уфы рассмотрен. Постановлением суда Макаренко С.А. признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило", - сообщили в Кировском районном суде.
РИА Новости в суде подтвердили, что речь идет об адвокате.
Макаренко является известным адвокатом в Уфе. Он защищает сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова по делу о незаконной продаже акций "Башнефти", которое было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК "Система".