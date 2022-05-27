https://ria.ru/20220527/shkoly-1791296231.html
На Кубани отремонтируют более 120 школ
На Кубани отремонтируют более 120 школ - РИА Новости, 27.05.2022
На Кубани отремонтируют более 120 школ
Власти Краснодарского края планируют в текущем году отремонтировать капитально более 120 школ, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:23
2022-05-27T19:23
2022-05-27T19:23
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
дети
вениамин кондратьев
школа
ремонт
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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в текущем году отремонтировать капитально более 120 школ, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Уточняется, что средства на ремонт школ были выделены по новой федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" и по краевой госпрограмме "Развитие образования"."Мы продолжаем создавать комфортные условия для обучения детей в городах и селах. По федеральной программе обновляем 41 школу из 15 районов Краснодарского края. Учреждениям выделили 1 миллиард рублей. Еще 400 миллионов рублей по краевой программе "Развитие образования" направят на ремонт 82 общеобразовательных учреждений в 27 муниципалитетах", - сказал журналистам Кондратьев.По словам губернатора, деньги пойдут на ремонт инженерных систем, кровли, фасада, спортзалов и пищеблоков, а также на благоустройство."Задача подрядчиков – сделать все качественно и в срок. Главы муниципалитетов должны контролировать ремонтные работы на всех этапах", – добавил глава края. Кроме того, в школы приобретут интерактивное оборудование для кабинетов, инвентарь для спортзалов и мебель для кабинетов, а также закупят учебники и пособия.
https://ria.ru/20220525/kontrol-1790737784.html
https://ria.ru/20220526/yarmarki-1790839281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, россия, дети, вениамин кондратьев, школа, ремонт
На Кубани отремонтируют более 120 школ
Власти Краснодарского края планируют в 2022 году отремонтировать капитально более 120 школ
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в текущем году отремонтировать капитально более 120 школ, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что средства на ремонт школ были выделены по новой федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" и по краевой госпрограмме "Развитие образования".
"Мы продолжаем создавать комфортные условия для обучения детей в городах и селах. По федеральной программе обновляем 41 школу из 15 районов Краснодарского края
. Учреждениям выделили 1 миллиард рублей. Еще 400 миллионов рублей по краевой программе "Развитие образования" направят на ремонт 82 общеобразовательных учреждений в 27 муниципалитетах", - сказал журналистам Кондратьев.
По словам губернатора, деньги пойдут на ремонт инженерных систем, кровли, фасада, спортзалов и пищеблоков, а также на благоустройство.
"Задача подрядчиков – сделать все качественно и в срок. Главы муниципалитетов должны контролировать ремонтные работы на всех этапах", – добавил глава края. Кроме того, в школы приобретут интерактивное оборудование для кабинетов, инвентарь для спортзалов и мебель для кабинетов, а также закупят учебники и пособия.