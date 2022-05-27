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Крупнейшая на Дальнем Востоке школа готова на 30% - РИА Новости, 27.05.2022
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Крупнейшая на Дальнем Востоке школа готова на 30%
Крупнейшая на Дальнем Востоке школа готова на 30% - РИА Новости, 27.05.2022
Крупнейшая на Дальнем Востоке школа готова на 30%
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что школа на 1,5 тысячи мест, которая строится в Благовещенске и станет крупнейшей на Дальнем Востоке, готова РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:26
2022-05-27T13:26
амурская область
дальний восток
благовещенск
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что школа на 1,5 тысячи мест, которая строится в Благовещенске и станет крупнейшей на Дальнем Востоке, готова на 30%.Как уточняет правительство Приамурья, новая школа рассчитана на 60 классов, она позволит решить вопрос перегруженности четырех других школ Благовещенска."Это будет крупнейшая школа на Дальнем Востоке. Готовность ее на сегодняшний день составляет 30%. Подрядчик сильный – наша проверенная компания "Амурстрой". Задача – ввести школу до 1 сентября 2023 года. &lt;…&gt; Стройка идёт в графике. Подрядчик выполняет работы в полном объеме, обеспечен финансированием, материалами, уверен, объект будет сдан своевременно и с хорошим качеством", - рассказал Орлов, его цитирует правительство региона.Гендиректор компании "Амурстрой" Александр Синьков рассказал Орлову, что сейчас главное закончить к отопительному сезону работы по фасадам здания, чтобы зимой выйти на чистовую отделку."Несмотря на сложную ситуацию в связи с санкциями, под заёмные средства закуплены материалы, сейчас идут поставки", - сказал Синьков, его слова приводятся в сообщении.
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дальний восток, благовещенск, общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
13:26 27.05.2022
 
Крупнейшая на Дальнем Востоке школа готова на 30%

Глава Приамурья Орлов сообщил, что крупнейшая на Дальнем Востоке школа готова на 30%

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что школа на 1,5 тысячи мест, которая строится в Благовещенске и станет крупнейшей на Дальнем Востоке, готова на 30%.
Как уточняет правительство Приамурья, новая школа рассчитана на 60 классов, она позволит решить вопрос перегруженности четырех других школ Благовещенска.
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"Это будет крупнейшая школа на Дальнем Востоке. Готовность ее на сегодняшний день составляет 30%. Подрядчик сильный – наша проверенная компания "Амурстрой". Задача – ввести школу до 1 сентября 2023 года. <…> Стройка идёт в графике. Подрядчик выполняет работы в полном объеме, обеспечен финансированием, материалами, уверен, объект будет сдан своевременно и с хорошим качеством", - рассказал Орлов, его цитирует правительство региона.
Гендиректор компании "Амурстрой" Александр Синьков рассказал Орлову, что сейчас главное закончить к отопительному сезону работы по фасадам здания, чтобы зимой выйти на чистовую отделку.
"Несмотря на сложную ситуацию в связи с санкциями, под заёмные средства закуплены материалы, сейчас идут поставки", - сказал Синьков, его слова приводятся в сообщении.
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Амурская областьДальний ВостокБлаговещенскОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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