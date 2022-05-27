https://ria.ru/20220527/shefstvo-1791168353.html

Самарская область заключила соглашение о дружбе с городом Снежное в ДНР

Самарская область заключила соглашение о дружбе с городом Снежное в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

Самарская область заключила соглашение о дружбе с городом Снежное в ДНР

Самарская область и город Снежное Донецкой народной республики подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:44

2022-05-27T14:44

2022-05-27T16:03

в мире

дмитрий азаров

денис пушилин

самарская область

донецкая народная республика

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САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Самарская область и город Снежное Донецкой народной республики подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба правительства российского региона."В пятницу, 27 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР", - говорится в сообщении.Отмечается, что в подписании документа также участвовал глава ДНР Денис Пушилин. В соответствии с документом, Самарская область будет содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры Снежного, а также развитию социальной сферы."Сегодня мы оформляем наши предварительные договоренности, подписано соглашение, которое будет расширять сотрудничество между Самарской областью и городом Снежное. Денис Владимирович нас нацелил на решение ряда задач и всячески способствует тому, чтобы этот процесс был ускорен. Здесь нужно помочь по коммунальному хозяйству, по приведению в порядок отдельных зданий социального назначения – образования, здравоохранения", - цитирует Азарова пресс-служба."Начинается серьезная, широкая программа: регионы Российской Федерации берут шефство над городами и районами Донецкой народной республики. Самарская область одна из первых перевела эти договоренности в практическую плоскость. Сегодня уже подписано соответствующее соглашение. Но уже даже перед соглашением мы видим, что после изучения потребностей Снежного доставлена техника, приезжали специалисты, изучали узкие места, с чего начать. Это то, что сегодня остро нужно", - приводит слова Пушилина пресс-служба.Ранее Азаров сообщил, что Самарская область окажет помощь городу Снежное Донецкой народной республики. В начале мая региональная рабочая группа выехала в Снежное, где провела ряд встреч с руководством города, представителями образовательных и культурных, медицинских учреждений, промышленных и коммунальных предприятий, оценила текущую ситуацию, первоочередной объем работ по отраслям.На основе проведенного анализа регион направил в Снежное, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное прибыли бригады медицинских работников, сотрудников по отраслям ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства, образовательной сферы. Всего для профессиональной помощи в Снежное командированы 40 специалистов из Самарской области.

https://ria.ru/20220524/samara-1790320608.html

https://ria.ru/20220517/tsentr-1789065218.html

https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789044314.html

самарская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий азаров, денис пушилин, самарская область, донецкая народная республика