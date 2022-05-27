https://ria.ru/20220527/severodonetsk-1791203249.html

Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка

Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка - РИА Новости, 27.05.2022

Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:01

2022-05-27T16:01

2022-05-27T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко."На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены", — сказал он.По его словам, Народная милиция теперь контролирует всю территорию ЛНР."Мы перерезали все абсолютные пути сообщения, по которым они могли выйти, и контролируем, наблюдаем абсолютно всю территорию. <...> Луганской республики, всю их логистику вычисляем. Так что пусть задумаются, и если они захотят вернуться к своим близким, то пусть принимают правильное решение", — отметил офицер.По словам Марочко, у окруженных украинских военных остается два варианта действий. "Первый выход — это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй — они будут ликвидированы", — заявил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

северодонецк

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представитель ЛНР: "Наши подразделения зашли в Северодонецк" Силы Народной милиции Луганской народной республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. 2022-05-27T16:01 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр