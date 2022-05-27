16:01 27.05.2022 (обновлено: 17:42 27.05.2022)
Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка
Народная милиция ЛНР отрезала украинским войскам все пути отхода из Северодонецка
ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены", — сказал он.
По его словам, Народная милиция теперь контролирует всю территорию ЛНР.
"Мы перерезали все абсолютные пути сообщения, по которым они могли выйти, и контролируем, наблюдаем абсолютно всю территорию. <...> Луганской республики, всю их логистику вычисляем. Так что пусть задумаются, и если они захотят вернуться к своим близким, то пусть принимают правильное решение", — отметил офицер.
По словам Марочко, у окруженных украинских военных остается два варианта действий.
По словам Марочко, у окруженных украинских военных остается два варианта действий.
"Первый выход — это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй — они будут ликвидированы", — заявил он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.