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Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/severodonetsk-1791203249.html
Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка
Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка - РИА Новости, 27.05.2022
Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:01
2022-05-27T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко."На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены", — сказал он.По его словам, Народная милиция теперь контролирует всю территорию ЛНР."Мы перерезали все абсолютные пути сообщения, по которым они могли выйти, и контролируем, наблюдаем абсолютно всю территорию. &lt;...&gt; Луганской республики, всю их логистику вычисляем. Так что пусть задумаются, и если они захотят вернуться к своим близким, то пусть принимают правильное решение", — отметил офицер.По словам Марочко, у окруженных украинских военных остается два варианта действий. "Первый выход — это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй — они будут ликвидированы", — заявил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html
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северодонецк
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Представитель ЛНР: "Наши подразделения зашли в Северодонецк"
Силы Народной милиции Луганской народной республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
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в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:01 27.05.2022 (обновлено: 17:42 27.05.2022)
 
Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка

Народная милиция ЛНР отрезала украинским войскам все пути отхода из Северодонецка

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены", — сказал он.
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По его словам, Народная милиция теперь контролирует всю территорию ЛНР.
"Мы перерезали все абсолютные пути сообщения, по которым они могли выйти, и контролируем, наблюдаем абсолютно всю территорию. <...> Луганской республики, всю их логистику вычисляем. Так что пусть задумаются, и если они захотят вернуться к своим близким, то пусть принимают правильное решение", — отметил офицер.

По словам Марочко, у окруженных украинских военных остается два варианта действий.
"Первый выход — это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй — они будут ликвидированы", — заявил он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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