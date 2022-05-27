https://ria.ru/20220527/serdtse-1791141963.html
В Сеченовском университете разработали 3D-модель сердца
В Сеченовском университете разработали 3D-модель сердца - РИА Новости, 27.05.2022
В Сеченовском университете разработали 3D-модель сердца
Ученые Сеченовского университета разработали 3D-модель сердечно-сосудистой системы, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:53
2022-05-27T13:53
2022-05-27T13:53
наука
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали 3D-модель сердечно-сосудистой системы, сообщили журналистам в пресс-службе вуза."Ученые НЦМУ "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение" Сеченовского Университета разработали 3D-модель сердечно-сосудистой системы. Она учитывает сложные физиологические взаимосвязи, регулирующие уровень артериального давления, в зависимости от состояния сердца, сосудов, почек и других органов", - говорится в сообщении.Согласно нему, "цифровой двойник" сердца в ближайшее время может быть использован в работе не только ученых и студентов, но и медицинских работников. В вузе разработка уже применяется.3D-модель позволяет моделировать различные ситуации, показывает, что случится с уровнем уровнем давления при возникновении того или иного изменения в состоянии организма.Как отметили в университете, основным преимуществом изобретения является возможность отслеживать все изменения в режиме реального времени. Разработка также позволяет учитывать сложное действие лекарственных препаратов, особенности работы сердца при различных заболеваниях, например, артериальной гипертензии или пороках сердца.
https://ria.ru/20220525/sgu-1790427125.html
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первый мгму имени сеченова, россия, москва, наука
В Сеченовском университете разработали 3D-модель сердца
Ученые Сеченовского университете разработали 3D-модель сердца
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали 3D-модель сердечно-сосудистой системы, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"Ученые НЦМУ "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение" Сеченовского Университета разработали 3D-модель сердечно-сосудистой системы. Она учитывает сложные физиологические взаимосвязи, регулирующие уровень артериального давления, в зависимости от состояния сердца, сосудов, почек и других органов", - говорится в сообщении.
Согласно нему, "цифровой двойник" сердца в ближайшее время может быть использован в работе не только ученых и студентов, но и медицинских работников. В вузе разработка уже применяется.
3D-модель позволяет моделировать различные ситуации, показывает, что случится с уровнем уровнем давления при возникновении того или иного изменения в состоянии организма.
Как отметили в университете, основным преимуществом изобретения является возможность отслеживать все изменения в режиме реального времени. Разработка также позволяет учитывать сложное действие лекарственных препаратов, особенности работы сердца при различных заболеваниях, например, артериальной гипертензии или пороках сердца.