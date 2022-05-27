https://ria.ru/20220527/seledka-1791001530.html
Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из "белых ведер"
Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из "белых ведер" - РИА Новости, 27.05.2022
Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из "белых ведер"
Селедка — исконно русский продукт, у которого есть масса полезных свойств и только один минус, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T02:15
2022-05-27T02:15
2022-05-27T02:15
общество
россия
алексей ковальков
здоровье
питание
еда
селедка
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Селедка — исконно русский продукт, у которого есть масса полезных свойств и только один минус, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.Белки, витамины, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты — все эти необходимые организму вещества содержатся в селедке, отметил он.Впрочем, "масса плюсов" может уравновешиваться одним "огромным минусом", если покупать селедку в неподходящем месте, продолжил диетолог."Практически вся селедка заражена гельминтами, поэтому ее надо вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель. При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" — с гельминтами", — предупредил Ковальков.По его словам, гельминты не просто обитают в кишечнике зараженного человека, они могут приводить к серьезным заболеваниям сердца, легких и даже мозга.Безопасна только та селедка, которая продается в магазинах, уверен диетолог.Но даже самая качественная селедка может быть вредна для людей с заболеваниями почек, а также с ожирением, поскольку это продукт с высоким содержанием соли, добавил врач.
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общество, россия, алексей ковальков, здоровье, питание, еда, селедка
Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из "белых ведер"
Врач Ковальков: практически вся селедка заражена гельминтами, поэтому ее надо вымораживать
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Селедка — исконно русский продукт, у которого есть масса полезных свойств и только один минус, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Белки, витамины, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты — все эти необходимые организму вещества содержатся в селедке, отметил он.
"Селедка —исконно русский продукт, которого не надо бояться. У нее масса плюсов, она содержит белок, витамины, антиоксиданты, а омега-3 жирных кислот там примерно столько же, сколько в красной рыбе", — уточнил Ковальков.
Впрочем, "масса плюсов" может уравновешиваться одним "огромным минусом", если покупать селедку в неподходящем месте, продолжил диетолог.
"Практически вся селедка заражена гельминтами, поэтому ее надо вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель. При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" — с гельминтами", — предупредил Ковальков
.
По его словам, гельминты не просто обитают в кишечнике зараженного человека, они могут приводить к серьезным заболеваниям сердца, легких и даже мозга.
"Гельминты — паразитические черви, это чужие внутри нас. Они могут жить в кишечнике, могут попадать в кровь, способны поражать важные внутренние органы: сердце, легкие, головной мозг", — пояснил Ковальков.
Безопасна только та селедка, которая продается в магазинах, уверен диетолог.
Но даже самая качественная селедка может быть вредна для людей с заболеваниями почек, а также с ожирением, поскольку это продукт с высоким содержанием соли, добавил врач.