https://ria.ru/20220527/seledka-1791001530.html

Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из "белых ведер"

Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из "белых ведер" - РИА Новости, 27.05.2022

Врач объяснил, почему нельзя покупать селедку на рынке из "белых ведер"

Селедка — исконно русский продукт, у которого есть масса полезных свойств и только один минус, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T02:15

2022-05-27T02:15

2022-05-27T02:15

общество

россия

алексей ковальков

здоровье

питание

еда

селедка

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Селедка — исконно русский продукт, у которого есть масса полезных свойств и только один минус, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.Белки, витамины, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты — все эти необходимые организму вещества содержатся в селедке, отметил он.Впрочем, "масса плюсов" может уравновешиваться одним "огромным минусом", если покупать селедку в неподходящем месте, продолжил диетолог."Практически вся селедка заражена гельминтами, поэтому ее надо вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель. При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" — с гельминтами", — предупредил Ковальков.По его словам, гельминты не просто обитают в кишечнике зараженного человека, они могут приводить к серьезным заболеваниям сердца, легких и даже мозга.Безопасна только та селедка, которая продается в магазинах, уверен диетолог.Но даже самая качественная селедка может быть вредна для людей с заболеваниями почек, а также с ожирением, поскольку это продукт с высоким содержанием соли, добавил врач.

https://ria.ru/20220218/ryba-1773461595.html

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общество, россия, алексей ковальков, здоровье, питание, еда, селедка