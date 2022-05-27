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США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2022
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США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2022
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров
США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:35
2022-05-27T11:41
в мире
сергей лавров
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве", - сказал он в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России.
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в мире, сергей лавров, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:35 27.05.2022 (обновлено: 11:41 27.05.2022)
 
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве", - сказал он в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России.
Патриотическое граффити - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 04:29
В США признали обреченность попыток сделать Россию изгоем
 
В миреСергей ЛавровРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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