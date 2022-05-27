https://ria.ru/20220527/sderzhivanie-1791079991.html
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2022
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров
США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:35
2022-05-27T11:35
2022-05-27T11:41
в мире
сергей лавров
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве", - сказал он в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России.
https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:35 27.05.2022 (обновлено: 11:41 27.05.2022)
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России