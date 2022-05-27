18:45 27.05.2022 (обновлено: 19:08 27.05.2022)
СБУ указывала в 2017 году на желание США использовать лаборатории Украины
СБУ указывала на желание США использовать лаборатории Украины для создания биооружия
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины в 2017 году указывала на то, что США хотят использовать украинские лаборатории для создания или модернизации новых типов биологического оружия, это следует из документа СБУ, опубликованного министерством обороны РФ.
Речь идет о докладной записке заместителя начальника Управления СБУ в Херсонской области полковника Лемешова в Киев - начальнику штаба – заместителю руководителя антитеррористического центра при СБУ полковнику Кузнецову и начальнику аналитического управления ГИАС СБУ полковнику Шанайде. Документ датирован 28 февраля 2017 года.
"Настойчивые устремления Соединенных Штатов к возобновлению проекта свидетельствуют о намерениях установить контроль над всеми отечественными исследованиями патогенов особо опасных инфекционных заболеваний, которые возможно использовать для создания или модернизации новых типов биологического оружия селективного типа действия", - отмечалось в документе.
"При этом не исключается, что в условиях, гарантированных новой программой широких прав и полномочий, иностранная сторона сможет проводить на территории Украины изучение собственных тестовых систем, что будет создавать потенциальную угрозу эпидемиологической и эпизоотической ситуации как в отдельных регионах, так и в государстве в целом", - указывалось в докладной записке.