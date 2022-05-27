https://ria.ru/20220527/sbu-1791281722.html

СБУ указывала в 2017 году на желание США использовать лаборатории Украины

СБУ указывала в 2017 году на желание США использовать лаборатории Украины - РИА Новости, 27.05.2022

СБУ указывала в 2017 году на желание США использовать лаборатории Украины

Служба безопасности Украины в 2017 году указывала на то, что США хотят использовать украинские лаборатории для создания или модернизации новых типов... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:45

2022-05-27T18:45

2022-05-27T19:08

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины в 2017 году указывала на то, что США хотят использовать украинские лаборатории для создания или модернизации новых типов биологического оружия, это следует из документа СБУ, опубликованного министерством обороны РФ.Речь идет о докладной записке заместителя начальника Управления СБУ в Херсонской области полковника Лемешова в Киев - начальнику штаба – заместителю руководителя антитеррористического центра при СБУ полковнику Кузнецову и начальнику аналитического управления ГИАС СБУ полковнику Шанайде. Документ датирован 28 февраля 2017 года."Настойчивые устремления Соединенных Штатов к возобновлению проекта свидетельствуют о намерениях установить контроль над всеми отечественными исследованиями патогенов особо опасных инфекционных заболеваний, которые возможно использовать для создания или модернизации новых типов биологического оружия селективного типа действия", - отмечалось в документе."При этом не исключается, что в условиях, гарантированных новой программой широких прав и полномочий, иностранная сторона сможет проводить на территории Украины изучение собственных тестовых систем, что будет создавать потенциальную угрозу эпидемиологической и эпизоотической ситуации как в отдельных регионах, так и в государстве в целом", - указывалось в докладной записке.

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

https://ria.ru/20220513/oon-1788390833.html

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в мире, украина, херсонская область , киев, служба безопасности украины