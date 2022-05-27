https://ria.ru/20220527/sbu-1791271609.html

Минобороны опубликовало документ СБУ об угрозе биологической программы США

Минобороны опубликовало документ СБУ об угрозе биологической программы США - РИА Новости, 27.05.2022

Минобороны опубликовало документ СБУ об угрозе биологической программы США

Министерство обороны РФ опубликовало документ Службы безопасности Украины, в котором отмечалась эпидемиологическая угроза военно-биологической программы США для РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:23

2022-05-27T18:23

2022-05-27T19:20

украина

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херсонская область

киев

служба безопасности украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало документ Службы безопасности Украины, в котором отмечалась эпидемиологическая угроза военно-биологической программы США для Украины.Речь идет о докладной записке заместителя начальника Управления СБУ в Херсонской области полковника Лемешова в Киев - начальнику штаба – заместителю руководителя антитеррористического центра при СБУ полковнику Кузнецову и начальнику аналитического управления ГИАС СБУ полковнику Шанайде.Документ датирован 28 февраля 2017 года.В докладной на тему "Обеспечение биологической безопасности в отечественных учреждениях микробиологического профиля, предотвращение проявлений биологического терроризма на Украине", в числе прочего, указывалось, что "в последнее время актуализировалась потенциальная угроза эпидемиологической и эпизоотической ситуации в нашем государстве, обусловленная попытками Агентства по снижению биологической угрозы Министерства обороны США (через компанию Black&Veatch Special Projects Corp.) установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины по исследованию патогенов особо опасных инфекционных заболеваний, которые могут быть использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия".Более того, в этой докладной записке предлагалось установить контроль СБУ за деятельностью Black&Veatch на Украине."С целью поддержания стабильности биозащиты на Украине, а также предупреждения попыток накопления в ее регионах образцов патогенов под предлогом изучения специфики местных штаммов и определения степени вирулентности полученных проб среди населения, целесообразно взять в сопровождение реализацию компанией Black&Veatch Special Projects Corp "Программы привлечения к совместной биологической деятельности", - указывалось в документе.

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

https://ria.ru/20220513/oon-1788390833.html

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украина, в мире, херсонская область , киев, служба безопасности украины, министерство обороны сша