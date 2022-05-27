https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791239860.html

США ввели санкции против двух российских банков

США ввели санкции против двух российских банков - РИА Новости, 27.05.2022

США ввели санкции против двух российских банков

США вводят санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:23

2022-05-27T17:23

2022-05-27T18:37

в мире

экономика

самара

дальневосточный банк

россия

сша

министерство финансов сша

санкции

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. США вводят санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей, сообщило американское министерство финансов.Оно добавило в санкционные списки владивостокский Дальневосточный банк и Банк "Спутник", который находится в Самаре.Первый из них наказан за оказание услуг национальному авиаперевозчику КНДР Air Koryo и другим правительственным структурам страны, второй – за сотрудничество с подсанкционным Банком внешней торговли КНДР."Сегодня министерство финансов вводит санкции против тех, кто поддерживает программы разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, а также иностранных финансовых институтов, которые сознательно предоставляют значительные финансовые услуги правительству КНДР", - сказал замминистра Брайан Нельсон.Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и живущий в Белоруссии гражданин КНДР. Компанию американцы обвиняют в сотрудничестве с северокорейским министерством ракетном промышленности, которое якобы пытается через нее закупать и завозить в страну различные электронные компоненты. Физическое лицо министерство финансов США считает представителем Второй академии естественных наук КНДР.

https://ria.ru/20220527/gaz-1791235953.html

https://ria.ru/20220527/defolt-1791032565.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, самара, дальневосточный банк, россия, сша, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии, банки, кндр (северная корея)