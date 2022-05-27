https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791239860.html
США ввели санкции против двух российских банков
США ввели санкции против двух российских банков - РИА Новости, 27.05.2022
США ввели санкции против двух российских банков
США вводят санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:23
2022-05-27T17:23
2022-05-27T18:37
в мире
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министерство финансов сша
санкции
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. США вводят санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей, сообщило американское министерство финансов.Оно добавило в санкционные списки владивостокский Дальневосточный банк и Банк "Спутник", который находится в Самаре.Первый из них наказан за оказание услуг национальному авиаперевозчику КНДР Air Koryo и другим правительственным структурам страны, второй – за сотрудничество с подсанкционным Банком внешней торговли КНДР."Сегодня министерство финансов вводит санкции против тех, кто поддерживает программы разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, а также иностранных финансовых институтов, которые сознательно предоставляют значительные финансовые услуги правительству КНДР", - сказал замминистра Брайан Нельсон.Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и живущий в Белоруссии гражданин КНДР. Компанию американцы обвиняют в сотрудничестве с северокорейским министерством ракетном промышленности, которое якобы пытается через нее закупать и завозить в страну различные электронные компоненты. Физическое лицо министерство финансов США считает представителем Второй академии естественных наук КНДР.
https://ria.ru/20220527/gaz-1791235953.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, самара, дальневосточный банк, россия, сша, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии, банки, кндр (северная корея)
17:23 27.05.2022 (обновлено: 18:37 27.05.2022)
США ввели санкции против двух российских банков
Минфин США ввел санкции против Дальневосточного банка и "Спутника" за связи с КНДР