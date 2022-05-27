https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791013877.html

AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций

AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций - РИА Новости, 27.05.2022

AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций

США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса, сознательно умолчав про негативную роль антироссийских санкций, заявил в колонке для Asia... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:23

2022-05-27T06:23

2022-05-27T06:23

специальная военная операция на украине

джон росс

g7

россия

сша

украина

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса, сознательно умолчав про негативную роль антироссийских санкций, заявил в колонке для Asia Times экономист Джон Росс.Он отметил, что страны "семерки" вводят в заблуждение мировое сообщество, называя основной опасностью для ситуации с продовольствием в мире прекращение экспорта из Украины.Он отметил, что еще до начала нынешнего ценового кризиса, около десяти процентов населения планеты, т.е. более 800 миллионов человек страдали от нехватки продовольствия. В 2019 году 27 миллионов человек находились на грани голода, а теперь это число увеличилось до 44 миллионов.Экономист объяснил, что Россия занимает намного более важное место среди экспортеров продовольствия, это крупнейший поставщик пшеницы. Доля страны в мировом экспорте составляет 18 процентов, тогда как у Украины — всего семь. Не менее важна и ситуация с удобрениями, по экспорту которых Россия также занимает первое место.Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791011236.html

https://ria.ru/20220526/medvedev-1790916340.html

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джон росс, g7, россия, сша, украина, санкции в отношении россии, в мире