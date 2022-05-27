AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций
Экономист Росс: США и их союзники по G7 намеренно солгали о роли антироссийских санкций
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Он отметил, что страны "семерки" вводят в заблуждение мировое сообщество, называя основной опасностью для ситуации с продовольствием в мире прекращение экспорта из Украины.
"Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу", — написал Росс.
Он отметил, что еще до начала нынешнего ценового кризиса, около десяти процентов населения планеты, т.е. более 800 миллионов человек страдали от нехватки продовольствия. В 2019 году 27 миллионов человек находились на грани голода, а теперь это число увеличилось до 44 миллионов.
"Страны G7 лживо утверждают, что основной причиной продовольственного кризиса стала "российская блокада путей поставок украинского зерна". <…> G7 намеренно представляет мировой продовольственный кризис в ложном свете. Вместо того, чтобы попытаться решить его, США и другие страны группы воспользовались возможностью еще шире распространить свою пропаганду о кризисе на Украине", — указал Росс.
Экономист объяснил, что Россия занимает намного более важное место среди экспортеров продовольствия, это крупнейший поставщик пшеницы. Доля страны в мировом экспорте составляет 18 процентов, тогда как у Украины — всего семь. Не менее важна и ситуация с удобрениями, по экспорту которых Россия также занимает первое место.
Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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