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AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791013877.html
AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций
AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций - РИА Новости, 27.05.2022
AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций
США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса, сознательно умолчав про негативную роль антироссийских санкций, заявил в колонке для Asia... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:23
2022-05-27T06:23
специальная военная операция на украине
джон росс
g7
россия
сша
украина
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса, сознательно умолчав про негативную роль антироссийских санкций, заявил в колонке для Asia Times экономист Джон Росс.Он отметил, что страны "семерки" вводят в заблуждение мировое сообщество, называя основной опасностью для ситуации с продовольствием в мире прекращение экспорта из Украины.Он отметил, что еще до начала нынешнего ценового кризиса, около десяти процентов населения планеты, т.е. более 800 миллионов человек страдали от нехватки продовольствия. В 2019 году 27 миллионов человек находились на грани голода, а теперь это число увеличилось до 44 миллионов.Экономист объяснил, что Россия занимает намного более важное место среди экспортеров продовольствия, это крупнейший поставщик пшеницы. Доля страны в мировом экспорте составляет 18 процентов, тогда как у Украины — всего семь. Не менее важна и ситуация с удобрениями, по экспорту которых Россия также занимает первое место.Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791011236.html
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джон росс, g7, россия, сша, украина, санкции в отношении россии, в мире
06:23 27.05.2022
 
AT: США и их союзники намеренно солгали о роли антироссийских санкций

Экономист Росс: США и их союзники по G7 намеренно солгали о роли антироссийских санкций

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса, сознательно умолчав про негативную роль антироссийских санкций, заявил в колонке для Asia Times экономист Джон Росс.
Он отметил, что страны "семерки" вводят в заблуждение мировое сообщество, называя основной опасностью для ситуации с продовольствием в мире прекращение экспорта из Украины.

"Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу", — написал Росс.

Он отметил, что еще до начала нынешнего ценового кризиса, около десяти процентов населения планеты, т.е. более 800 миллионов человек страдали от нехватки продовольствия. В 2019 году 27 миллионов человек находились на грани голода, а теперь это число увеличилось до 44 миллионов.
"Страны G7 лживо утверждают, что основной причиной продовольственного кризиса стала "российская блокада путей поставок украинского зерна". <…> G7 намеренно представляет мировой продовольственный кризис в ложном свете. Вместо того, чтобы попытаться решить его, США и другие страны группы воспользовались возможностью еще шире распространить свою пропаганду о кризисе на Украине", — указал Росс.
Экономист объяснил, что Россия занимает намного более важное место среди экспортеров продовольствия, это крупнейший поставщик пшеницы. Доля страны в мировом экспорте составляет 18 процентов, тогда как у Украины — всего семь. Не менее важна и ситуация с удобрениями, по экспорту которых Россия также занимает первое место.
Вид на здания московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
04:53
Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ
Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 17:32
Медведев рассказал про возможности России восполнить потери из-за санкций
 
Специальная военная операция на УкраинеДжон РоссG7РоссияСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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