Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ
Журналист Нувар: Россия обошла санкции США, переориентировав торговлю на восточные страны
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити" . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия успешно обошла американские санкции, переориентировав свою экономику на азиатские рынки, заявил обозреватель газеты Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар.
Специалист отметил, что Москве удалось быстро и гибко перестроиться на торговлю с восточными странами, в первую очередь, с Индией, Китаем и Средней Азией, несмотря на давление со стороны США на эти государства.
"Москве удалось компенсировать сокращение экспорта в западные страны за счет увеличения поставок в Индию, Китай и Центральную Азию. Даже если такое увеличение вынужденно сопровождается большими скидками, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи по-прежнему выгодными для России. Она обходит американские санкции, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке", — написал Нувар.
В качестве примера журналист привел ситуацию с продажей российской нефти Индии. Так, по подсчетам издания, Москве удалось увеличить экспорт в четыре раза, с 66 тысяч до 277 тысяч баррелей, и теперь на черное золото из России приходится шесть процентов индийских закупок.
Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>