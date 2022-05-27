https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791011236.html

Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ

Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ - РИА Новости, 27.05.2022

Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ

Россия успешно обошла американские санкции, переориентировав свою экономику на азиатские рынки, заявил обозреватель газеты Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T04:53

2022-05-27T04:53

2022-05-27T04:53

ибрагим нувар

экономика

россия

индия

москва

санкции в отношении россии

сша

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия успешно обошла американские санкции, переориентировав свою экономику на азиатские рынки, заявил обозреватель газеты Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар.Специалист отметил, что Москве удалось быстро и гибко перестроиться на торговлю с восточными странами, в первую очередь, с Индией, Китаем и Средней Азией, несмотря на давление со стороны США на эти государства.В качестве примера журналист привел ситуацию с продажей российской нефти Индии. Так, по подсчетам издания, Москве удалось увеличить экспорт в четыре раза, с 66 тысяч до 277 тысяч баррелей, и теперь на черное золото из России приходится шесть процентов индийских закупок.Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790863724.html

https://ria.ru/20220527/dokhod-1791010583.html

россия

индия

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ибрагим нувар, экономика, россия, индия, москва, санкции в отношении россии, сша, в мире