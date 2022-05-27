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Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ
Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ
Россия успешно обошла американские санкции, переориентировав свою экономику на азиатские рынки, заявил обозреватель газеты Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T04:53
2022-05-27T04:53
ибрагим нувар
экономика
россия
индия
москва
санкции в отношении россии
сша
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия успешно обошла американские санкции, переориентировав свою экономику на азиатские рынки, заявил обозреватель газеты Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар.Специалист отметил, что Москве удалось быстро и гибко перестроиться на торговлю с восточными странами, в первую очередь, с Индией, Китаем и Средней Азией, несмотря на давление со стороны США на эти государства.В качестве примера журналист привел ситуацию с продажей российской нефти Индии. Так, по подсчетам издания, Москве удалось увеличить экспорт в четыре раза, с 66 тысяч до 277 тысяч баррелей, и теперь на черное золото из России приходится шесть процентов индийских закупок.Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790863724.html
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ибрагим нувар, экономика, россия, индия, москва, санкции в отношении россии, сша, в мире
04:53 27.05.2022
 
Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ

Журналист Нувар: Россия обошла санкции США, переориентировав торговлю на восточные страны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на здания московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия успешно обошла американские санкции, переориентировав свою экономику на азиатские рынки, заявил обозреватель газеты Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар.
Специалист отметил, что Москве удалось быстро и гибко перестроиться на торговлю с восточными странами, в первую очередь, с Индией, Китаем и Средней Азией, несмотря на давление со стороны США на эти государства.
"Москве удалось компенсировать сокращение экспорта в западные страны за счет увеличения поставок в Индию, Китай и Центральную Азию. Даже если такое увеличение вынужденно сопровождается большими скидками, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи по-прежнему выгодными для России. Она обходит американские санкции, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке", — написал Нувар.
В качестве примера журналист привел ситуацию с продажей российской нефти Индии. Так, по подсчетам издания, Москве удалось увеличить экспорт в четыре раза, с 66 тысяч до 277 тысяч баррелей, и теперь на черное золото из России приходится шесть процентов индийских закупок.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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