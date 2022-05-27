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Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк
Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк - РИА Новости, 27.05.2022
Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет официального ответа США по приглашенным на Саммит Америк, чтобы принять окончательное решение о своем... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:00
2022-05-27T18:00
2022-05-27T18:00
в мире
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сша
государственный департамент сша
саммит америк
джо байден
андрес мануэль лопес обрадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет официального ответа США по приглашенным на Саммит Америк, чтобы принять окончательное решение о своем участии в нем, сообщил журналистам глава государства."Каждый день я жду, что направят приглашения всем странам Америки, чтобы это был Саммит всех Америк, чтобы не исключали никого. Подождем, чтобы нам официально ответили (о том, кто был приглашен), и тогда уже примем решение. Речь не идет о противостоянии, президент Байден – это уважаемый человек", - сказал он."Я бы подождал официального ответа… чтобы Байден или Госдепартамент объявили свою позицию, тогда мы объявим (о своем решении)", - добавил президент.Пресс-конференция президента Мексики транслировалась в его соцсетях
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, сша, государственный департамент сша, саммит америк, джо байден, андрес мануэль лопес обрадор
Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк
Лидер Мексики определится с участием в Саммите Америк после решения США по приглашенным