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Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк - РИА Новости, 27.05.2022
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Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк
Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк - РИА Новости, 27.05.2022
Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет официального ответа США по приглашенным на Саммит Америк, чтобы принять окончательное решение о своем... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:00
2022-05-27T18:00
в мире
мексика
сша
государственный департамент сша
саммит америк
джо байден
андрес мануэль лопес обрадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет официального ответа США по приглашенным на Саммит Америк, чтобы принять окончательное решение о своем участии в нем, сообщил журналистам глава государства."Каждый день я жду, что направят приглашения всем странам Америки, чтобы это был Саммит всех Америк, чтобы не исключали никого. Подождем, чтобы нам официально ответили (о том, кто был приглашен), и тогда уже примем решение. Речь не идет о противостоянии, президент Байден – это уважаемый человек", - сказал он."Я бы подождал официального ответа… чтобы Байден или Госдепартамент объявили свою позицию, тогда мы объявим (о своем решении)", - добавил президент.Пресс-конференция президента Мексики транслировалась в его соцсетях
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в мире, мексика, сша, государственный департамент сша, саммит америк, джо байден, андрес мануэль лопес обрадор
18:00 27.05.2022
 
Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк

Лидер Мексики определится с участием в Саммите Америк после решения США по приглашенным

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет официального ответа США по приглашенным на Саммит Америк, чтобы принять окончательное решение о своем участии в нем, сообщил журналистам глава государства.
"Каждый день я жду, что направят приглашения всем странам Америки, чтобы это был Саммит всех Америк, чтобы не исключали никого. Подождем, чтобы нам официально ответили (о том, кто был приглашен), и тогда уже примем решение. Речь не идет о противостоянии, президент Байден – это уважаемый человек", - сказал он.
"Я бы подождал официального ответа… чтобы Байден или Госдепартамент объявили свою позицию, тогда мы объявим (о своем решении)", - добавил президент.
Пресс-конференция президента Мексики транслировалась в его соцсетях
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 03:30
Мадуро осудил намерение США исключить участие Венесуэлы в Саммите Америк
 
В миреМексикаСШАГосударственный департамент СШАСаммит АмерикДжо БайденАндрес Мануэль Лопес Обрадор
 
 
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