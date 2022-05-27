https://ria.ru/20220527/sammit-1791257849.html

Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк

Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк - РИА Новости, 27.05.2022

Президент Мексики ждет решения США по приглашенным на Саммит Америк

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет официального ответа США по приглашенным на Саммит Америк, чтобы принять окончательное решение о своем... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:00

2022-05-27T18:00

2022-05-27T18:00

в мире

мексика

сша

государственный департамент сша

саммит америк

джо байден

андрес мануэль лопес обрадор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет официального ответа США по приглашенным на Саммит Америк, чтобы принять окончательное решение о своем участии в нем, сообщил журналистам глава государства."Каждый день я жду, что направят приглашения всем странам Америки, чтобы это был Саммит всех Америк, чтобы не исключали никого. Подождем, чтобы нам официально ответили (о том, кто был приглашен), и тогда уже примем решение. Речь не идет о противостоянии, президент Байден – это уважаемый человек", - сказал он."Я бы подождал официального ответа… чтобы Байден или Госдепартамент объявили свою позицию, тогда мы объявим (о своем решении)", - добавил президент.Пресс-конференция президента Мексики транслировалась в его соцсетях

https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790522703.html

мексика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мексика, сша, государственный департамент сша, саммит америк, джо байден, андрес мануэль лопес обрадор