18:57 27.05.2022 (обновлено: 19:10 27.05.2022)
Захарова связала истоки русофобии в Канаде с украинскими переселенцами
Захарова: истоки русофобии в Канаде связаны с переселением этнических украинцев
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что истоки русофобии в Канаде связаны с переселенцами с Украины, которые мигрировали туда после Второй мировой войны, а до этого являлись коллаборационистами.
"Неонацизм возник на Украине не в начале XXI века... Это коллаборационисты, я имею в виду потомки непосредственно и продолжатели идей. Вспомните, что было после окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Коллаборационисты... начали покидать те территории, которые были освобождены Красной Армией, но на территории Европы не оседали... Их начали перебрасывать... в США, а потом "складировать" в Канаде. Поэтому центр вот такой русофобии, центр ненависти ко всему восточному... находился в Канаде", - сказала она в эфире телеканала "Царьград".
Захарова добавила, что после окончания Второй мировой войны их начали забрасывать на территорию СССР в виде диверсантов, причем определяли их именно на Запад Украины. "А те, которые осели, создали базу исторической русофобии. Их дети, их внуки занимали ключевые посты в НАТО, в структурах в советский период и особенно в 1980-90-е годы", - пояснила Захарова.
Одним из примеров является гражданка США Ульяна Супрун, вопреки украинскому законодательству назначенная министром здравоохранения Украины, которая курировала биолаборатории на Украине под прикрытием Пентагона. "Кто ее предки? Карпатские коллаборационисты. Ее дед, а отец - вице-президент одной из компаний ВПК США", - пояснила Захарова.