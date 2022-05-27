17:58 27.05.2022 (обновлено: 18:03 27.05.2022)
Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями
Минск и Москва предложили использовать рубли при распределении ввозных пошлин в ЕАЭС
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. При распределении ввозных таможенных пошлин на внешней границе Евразийского экономического союза Белоруссия и Россия продолжат использовать российские рубли, а другие государства союза - доллары, сообщил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
"Принято решение - и главы государств его подписали 18 мая - о том, что перечисление пошлин для Республики Беларусь и Российской Федерации будет в российских рублях. Остальные наши партнеры пока оставляют за собой право перечислять в долларах, как это предусмотрено договором (о создании ЕАЭС - ред.). Еще раз поручили коллегии (ЕЭК – ред.) вместе с правительствами дополнительно вернуться к этому вопросу и просчитать, чтобы не было потерь для бюджетов стран", - приводит слова Петришенко агентство Белта.
По его словам, лидеры стран ЕАЭС на прошедшем в пятницу заседании в узком составе подробно обсудили вопрос валюты для перечисления импортных пошлин в условиях санкционного воздействия Запада на Россию и Белоруссию. Петришенко сообщил, что вопрос о валюте расчетов будет еще раз "взят в оперативную отработку для того, чтобы определиться, как на практике осуществлять этот переход и перечисление ввозных таможенных пошлин".
"Мы временно такой порядок внедрили: к нам будут поступать перечисления в российских рублях. Решение принято, просто идет доуточнение механизма реализации этого решения", - сказал вице-премьер.
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Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов при распределении импортных пошлин с учетом текущей ситуации, связанной с западными санкциями против Москвы и Минска.
До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что совет Евразийской экономической комиссии принял решение о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри ЕАЭС. Пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана сообщала, что "в связи с наложенными на РФ санкциями перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь в долларах невозможно". Поэтому, по ее данным, "был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей". При этом в Казахстан, а также Армению и Киргизию собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться как и ранее – в долларах США.
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