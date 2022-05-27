https://ria.ru/20220527/rubl-1791257074.html

Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями

Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями - РИА Новости, 27.05.2022

Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями

При распределении ввозных таможенных пошлин на внешней границе Евразийского экономического союза Белоруссия и Россия продолжат использовать российские рубли, а... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:58

2022-05-27T17:58

2022-05-27T18:03

экономика

максим решетников

россия

москва

минск

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

белоруссия

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. При распределении ввозных таможенных пошлин на внешней границе Евразийского экономического союза Белоруссия и Россия продолжат использовать российские рубли, а другие государства союза - доллары, сообщил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.По его словам, лидеры стран ЕАЭС на прошедшем в пятницу заседании в узком составе подробно обсудили вопрос валюты для перечисления импортных пошлин в условиях санкционного воздействия Запада на Россию и Белоруссию. Петришенко сообщил, что вопрос о валюте расчетов будет еще раз "взят в оперативную отработку для того, чтобы определиться, как на практике осуществлять этот переход и перечисление ввозных таможенных пошлин"."Мы временно такой порядок внедрили: к нам будут поступать перечисления в российских рублях. Решение принято, просто идет доуточнение механизма реализации этого решения", - сказал вице-премьер.Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов при распределении импортных пошлин с учетом текущей ситуации, связанной с западными санкциями против Москвы и Минска.До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что совет Евразийской экономической комиссии принял решение о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри ЕАЭС. Пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана сообщала, что "в связи с наложенными на РФ санкциями перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь в долларах невозможно". Поэтому, по ее данным, "был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей". При этом в Казахстан, а также Армению и Киргизию собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться как и ранее – в долларах США.

https://ria.ru/20220527/eaes-1791150643.html

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791252649.html

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белоруссия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, максим решетников, россия, москва, минск, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, белоруссия