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Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями - РИА Новости, 27.05.2022
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Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями
Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями - РИА Новости, 27.05.2022
Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями
При распределении ввозных таможенных пошлин на внешней границе Евразийского экономического союза Белоруссия и Россия продолжат использовать российские рубли, а... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:58
2022-05-27T18:03
экономика
максим решетников
россия
москва
минск
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
белоруссия
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. При распределении ввозных таможенных пошлин на внешней границе Евразийского экономического союза Белоруссия и Россия продолжат использовать российские рубли, а другие государства союза - доллары, сообщил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.По его словам, лидеры стран ЕАЭС на прошедшем в пятницу заседании в узком составе подробно обсудили вопрос валюты для перечисления импортных пошлин в условиях санкционного воздействия Запада на Россию и Белоруссию. Петришенко сообщил, что вопрос о валюте расчетов будет еще раз "взят в оперативную отработку для того, чтобы определиться, как на практике осуществлять этот переход и перечисление ввозных таможенных пошлин"."Мы временно такой порядок внедрили: к нам будут поступать перечисления в российских рублях. Решение принято, просто идет доуточнение механизма реализации этого решения", - сказал вице-премьер.Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов при распределении импортных пошлин с учетом текущей ситуации, связанной с западными санкциями против Москвы и Минска.До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что совет Евразийской экономической комиссии принял решение о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри ЕАЭС. Пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана сообщала, что "в связи с наложенными на РФ санкциями перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь в долларах невозможно". Поэтому, по ее данным, "был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей". При этом в Казахстан, а также Армению и Киргизию собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться как и ранее – в долларах США.
https://ria.ru/20220527/eaes-1791150643.html
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экономика, максим решетников, россия, москва, минск, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, белоруссия
17:58 27.05.2022 (обновлено: 18:03 27.05.2022)
 
Москва и Минск хотят платить ввозные пошлины в ЕАЭС российскими рублями

Минск и Москва предложили использовать рубли при распределении ввозных пошлин в ЕАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. При распределении ввозных таможенных пошлин на внешней границе Евразийского экономического союза Белоруссия и Россия продолжат использовать российские рубли, а другие государства союза - доллары, сообщил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
"Принято решение - и главы государств его подписали 18 мая - о том, что перечисление пошлин для Республики Беларусь и Российской Федерации будет в российских рублях. Остальные наши партнеры пока оставляют за собой право перечислять в долларах, как это предусмотрено договором (о создании ЕАЭС - ред.). Еще раз поручили коллегии (ЕЭК – ред.) вместе с правительствами дополнительно вернуться к этому вопросу и просчитать, чтобы не было потерь для бюджетов стран", - приводит слова Петришенко агентство Белта.
По его словам, лидеры стран ЕАЭС на прошедшем в пятницу заседании в узком составе подробно обсудили вопрос валюты для перечисления импортных пошлин в условиях санкционного воздействия Запада на Россию и Белоруссию. Петришенко сообщил, что вопрос о валюте расчетов будет еще раз "взят в оперативную отработку для того, чтобы определиться, как на практике осуществлять этот переход и перечисление ввозных таможенных пошлин".
"Мы временно такой порядок внедрили: к нам будут поступать перечисления в российских рублях. Решение принято, просто идет доуточнение механизма реализации этого решения", - сказал вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 14:08
Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС
Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов при распределении импортных пошлин с учетом текущей ситуации, связанной с западными санкциями против Москвы и Минска.
До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что совет Евразийской экономической комиссии принял решение о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри ЕАЭС. Пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана сообщала, что "в связи с наложенными на РФ санкциями перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь в долларах невозможно". Поэтому, по ее данным, "был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей". При этом в Казахстан, а также Армению и Киргизию собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться как и ранее – в долларах США.
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 17:48
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ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияМоскваМинскЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияБелоруссия
 
 
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