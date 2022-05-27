https://ria.ru/20220527/rubl-1791016723.html

Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону

Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону - РИА Новости, 27.05.2022

Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону

Скадовский район Херсонской области готов войти в рублевую зону, для этого есть план действий, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:20

2022-05-27T07:20

2022-05-27T07:38

специальная военная операция на украине

сергей швайко

в мире

херсонская область

рубль

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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Скадовский район Херсонской области готов войти в рублевую зону, для этого есть план действий, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Сергей Швайко.Глава района отметил, что наценки на продукты будут установлены минимальные. Также, по его словам, в ближайшее время планируется открыть несколько АЗС."Потихоньку будем гривны изымать из оборота, а рубли оставлять. Мы не будем это делать резко — завтра рубль, сегодня гривны. Постепенно выведем из оборота гривну и оставим рубль", — добавил Швайко.

херсонская область

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2022

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сергей швайко, в мире, херсонская область , рубль