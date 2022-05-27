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Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/rubl-1791016723.html
Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону
Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону - РИА Новости, 27.05.2022
Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону
Скадовский район Херсонской области готов войти в рублевую зону, для этого есть план действий, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:20
2022-05-27T07:38
специальная военная операция на украине
сергей швайко
в мире
херсонская область
рубль
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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Скадовский район Херсонской области готов войти в рублевую зону, для этого есть план действий, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Сергей Швайко.Глава района отметил, что наценки на продукты будут установлены минимальные. Также, по его словам, в ближайшее время планируется открыть несколько АЗС."Потихоньку будем гривны изымать из оборота, а рубли оставлять. Мы не будем это делать резко — завтра рубль, сегодня гривны. Постепенно выведем из оборота гривну и оставим рубль", — добавил Швайко.
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сергей швайко, в мире, херсонская область , рубль
07:20 27.05.2022 (обновлено: 07:38 27.05.2022)
 
Глава Скадовского района рассказал о готовности перехода в рублевую зону

Глава Скадовского района Херсонской области Швайко рассказал о готовности перехода к рублю

© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Российские рубли. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Скадовский район Херсонской области готов войти в рублевую зону, для этого есть план действий, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Сергей Швайко.

"С рублевой зоной мы готовы. У нас есть помещения "Ощадбанка". Там осталось и все оборудование. У нас есть несколько магазинов, которые мы заполним российскими товарами, и будет у нас двойная цена: гривневая и рублевая", — сказал Швайко.

Глава района отметил, что наценки на продукты будут установлены минимальные. Также, по его словам, в ближайшее время планируется открыть несколько АЗС.
"Потихоньку будем гривны изымать из оборота, а рубли оставлять. Мы не будем это делать резко — завтра рубль, сегодня гривны. Постепенно выведем из оборота гривну и оставим рубль", — добавил Швайко.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШвайкоВ миреХерсонская областьРубль
 
 
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