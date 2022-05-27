https://ria.ru/20220527/rubl-1791002983.html

Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль

Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль - РИА Новости, 27.05.2022

Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль

Актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. После достижения этой отметки ослабление к доллару продолжится до 70 рублей, рассказал... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T03:15

2022-05-27T03:15

2022-05-27T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

рубль

артем тузов

ик "универ капитал"

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. После достижения этой отметки ослабление к доллару продолжится до 70 рублей, рассказал “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 14 до 11 процентов — стало для многих неожиданностью, отметил он.Эксперт предположил, что после столь значительного снижения экономическая активность в России должна вырасти, а импорт — оживиться. Это означает рост спроса на валюту и, как следствие, дальнейшее ослабление рубля.“Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 миллиардов в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту”, — считает Тузов.

https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html

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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), рубль, артем тузов, ик "универ капитал"