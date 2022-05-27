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Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль - РИА Новости, 27.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220527/rubl-1791002983.html
Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль
Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль - РИА Новости, 27.05.2022
Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль
Актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. После достижения этой отметки ослабление к доллару продолжится до 70 рублей, рассказал... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:15
2022-05-27T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
рубль
артем тузов
ик "универ капитал"
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. После достижения этой отметки ослабление к доллару продолжится до 70 рублей, рассказал “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 14 до 11 процентов — стало для многих неожиданностью, отметил он.Эксперт предположил, что после столь значительного снижения экономическая активность в России должна вырасти, а импорт — оживиться. Это означает рост спроса на валюту и, как следствие, дальнейшее ослабление рубля.“Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 миллиардов в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту”, — считает Тузов.
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), рубль, артем тузов, ик "универ капитал"
03:15 27.05.2022
 
Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль

Экономист Тузов: ослабление российской валюты продолжится до 70 рублей за доллар

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. После достижения этой отметки ослабление к доллару продолжится до 70 рублей, рассказал “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 14 до 11 процентов — стало для многих неожиданностью, отметил он.
Эксперт предположил, что после столь значительного снижения экономическая активность в России должна вырасти, а импорт — оживиться. Это означает рост спроса на валюту и, как следствие, дальнейшее ослабление рубля.
“Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 миллиардов в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту”, — считает Тузов.
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Вчера, 15:59
Резкое падение ставки: к чему приведут действия ЦБ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльАртем ТузовИК "Универ Капитал"
 
 
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