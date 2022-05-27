Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил резкий разворот рубля - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220527/rubl-1791002390.html
Аналитик объяснил резкий разворот рубля
Аналитик объяснил резкий разворот рубля - РИА Новости, 27.05.2022
Аналитик объяснил резкий разворот рубля
Начиная с середины недели укрепление рубля замерло, а объемы торгов американской валютой в среду достигли максимумов с начала украинского кризиса. Они составили РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:15
2022-05-27T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
егор жильников
рубль
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/47/1488004752_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_12b60b5c2fbc632ef4a24beff9ecd556.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Начиная с середины недели укрепление рубля замерло, а объемы торгов американской валютой в среду достигли максимумов с начала украинского кризиса. Они составили 3,5 миллиарда долларов. Это объясняется выходом на торговые площадки крупных игроков, которые скупали доллар перед внеплановым заседанием Банка России, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик ПСБ Егор Жильников.Собеседник агентства напомнил, что сезон налоговых выплат подошел к концу, а нормы реализации валютной выручки экспортерами снижены с 80 до 50 процентов.Теперь в пределах двух недель курс доллара может достичь 65 рублей, что будет комфортно для бюджета, предположил он.К отметкам 55 рублей за доллар и ниже курс уже вряд ли опустится — оснований для этого нет. На горизонте нескольких месяцев восстановление импорта будет оказывать давление на курс рубля, в результате по итогам года его средняя отметка может составить 79,7 рублей за доллар, заключил Жильников.
https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/47/1488004752_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_993a404ef679342875c21e15d6d47d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, егор жильников, рубль, доллар
01:15 27.05.2022
 
Аналитик объяснил резкий разворот рубля

Аналитик Жильников: рубль перестал укрепляться из-за крупных скупщиков доллара

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Начиная с середины недели укрепление рубля замерло, а объемы торгов американской валютой в среду достигли максимумов с начала украинского кризиса. Они составили 3,5 миллиарда долларов. Это объясняется выходом на торговые площадки крупных игроков, которые скупали доллар перед внеплановым заседанием Банка России, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
Собеседник агентства напомнил, что сезон налоговых выплат подошел к концу, а нормы реализации валютной выручки экспортерами снижены с 80 до 50 процентов.
”Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке”, — пояснил аналитик.
Теперь в пределах двух недель курс доллара может достичь 65 рублей, что будет комфортно для бюджета, предположил он.
К отметкам 55 рублей за доллар и ниже курс уже вряд ли опустится — оснований для этого нет. На горизонте нескольких месяцев восстановление импорта будет оказывать давление на курс рубля, в результате по итогам года его средняя отметка может составить 79,7 рублей за доллар, заключил Жильников.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 15:59
Резкое падение ставки: к чему приведут действия ЦБ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЕгор ЖильниковРубльДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала