https://ria.ru/20220527/rubl-1791002390.html

Аналитик объяснил резкий разворот рубля

Аналитик объяснил резкий разворот рубля - РИА Новости, 27.05.2022

Аналитик объяснил резкий разворот рубля

Начиная с середины недели укрепление рубля замерло, а объемы торгов американской валютой в среду достигли максимумов с начала украинского кризиса. Они составили РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:15

2022-05-27T01:15

2022-05-27T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

егор жильников

рубль

доллар

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Начиная с середины недели укрепление рубля замерло, а объемы торгов американской валютой в среду достигли максимумов с начала украинского кризиса. Они составили 3,5 миллиарда долларов. Это объясняется выходом на торговые площадки крупных игроков, которые скупали доллар перед внеплановым заседанием Банка России, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик ПСБ Егор Жильников.Собеседник агентства напомнил, что сезон налоговых выплат подошел к концу, а нормы реализации валютной выручки экспортерами снижены с 80 до 50 процентов.Теперь в пределах двух недель курс доллара может достичь 65 рублей, что будет комфортно для бюджета, предположил он.К отметкам 55 рублей за доллар и ниже курс уже вряд ли опустится — оснований для этого нет. На горизонте нескольких месяцев восстановление импорта будет оказывать давление на курс рубля, в результате по итогам года его средняя отметка может составить 79,7 рублей за доллар, заключил Жильников.

https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html

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экономика, россия, егор жильников, рубль, доллар