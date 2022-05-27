https://ria.ru/20220527/rpts-1791344341.html

Синод РПЦ приветствовал воссоединение церкви в Сербии и Северной Македонии

Синод РПЦ приветствовал воссоединение церкви в Сербии и Северной Македонии - РИА Новости, 27.05.2022

Синод РПЦ приветствовал воссоединение церкви в Сербии и Северной Македонии

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) приветствовал возвращение Охридской архиепископии (Македонской православной церкви) в единство с Сербской... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:47

2022-05-27T23:47

2022-05-27T23:47

религия

николай балашов

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) приветствовал возвращение Охридской архиепископии (Македонской православной церкви) в единство с Сербской православной церковью (СПЦ)."Постановили: возблагодарить Господа за прекращение многолетнего разделения и возвращение Македонской православной церкви — Охридской архиепископии в евхаристическое и каноническое общение с Сербской православной церковью", – говорится в журналах прошедшего в пятницу заседания Синода, опубликованных на сайте Московской патриархии.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил состоявшееся в Москве заседание. В связи с международной обстановкой, сообщает сайт РПЦ, на заседание не прибыли митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) и митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).Ранее Архиерейский собор СПЦ признал каноничность Македонской православной церкви и заявил о восстановлении с ней богослужебного общения. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил РИА Новости, что разделение было вызвано "неканонической автокефалией Македонской православной церкви", которая была в одностороннем порядке, без согласия Сербской церкви, провозглашена в 1967 году. По его словам, восстановление общения между Сербской и Македонской православными церквами - большое событие в жизни мирового православия.

https://ria.ru/20220527/napisanie-1791088543.html

https://ria.ru/20220527/rpts-1791315916.html

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николай балашов