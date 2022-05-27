https://ria.ru/20220527/rpts-1791331732.html

РПЦ не получала обращений от Украинской церкви

РПЦ не получала обращений от Украинской церкви - РИА Новости, 27.05.2022

РПЦ не получала обращений от Украинской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) молится о сохранении единства с канонической Украинской церковью, но не получала от нее обращений, и в ситуации давления на... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:48

2022-05-27T21:48

2022-05-27T21:48

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) молится о сохранении единства с канонической Украинской церковью, но не получала от нее обращений, и в ситуации давления на УПЦ не может детально комментировать ее решения, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития", – сообщил он журналистам.Легойда отметил, что Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности и украинских средств массовой информации. "В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви", – добавил он.Собор Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года".

https://ria.ru/20220527/vossoedinenie-1791281074.html

https://ria.ru/20220527/napisanie-1791088543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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русская православная церковь, украинская православная церковь