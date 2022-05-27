https://ria.ru/20220527/rozenberg-1791078073.html

Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства

Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства - РИА Новости, 27.05.2022

Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства

Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил предложенную главой республики... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:31

2022-05-27T11:31

2022-05-27T12:07

в мире

молдавия

александр мартынов

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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил предложенную главой республики Вадимом Красносельским кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства, сообщила парламентская пресс-служба."Верховный Совет рассмотрел и согласился с предложением президента о назначении на пост премьер-министра Александра Розенберга", - говорится в сообщении.Розенбергу 55 лет, он родился в Винницкой области Украины, закончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, до назначения премьером возглавлял министерство сельского хозяйства и природных ресурсов.В четверг Красносельский подписал указ об отставке премьера Александра Мартынова и всего правительства.

https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790975170.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, александр мартынов