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Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства - РИА Новости, 27.05.2022
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Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства
Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства - РИА Новости, 27.05.2022
Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства
Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил предложенную главой республики... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:31
2022-05-27T12:07
в мире
молдавия
александр мартынов
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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил предложенную главой республики Вадимом Красносельским кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства, сообщила парламентская пресс-служба."Верховный Совет рассмотрел и согласился с предложением президента о назначении на пост премьер-министра Александра Розенберга", - говорится в сообщении.Розенбергу 55 лет, он родился в Винницкой области Украины, закончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, до назначения премьером возглавлял министерство сельского хозяйства и природных ресурсов.В четверг Красносельский подписал указ об отставке премьера Александра Мартынова и всего правительства.
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в мире, молдавия, александр мартынов
11:31 27.05.2022 (обновлено: 12:07 27.05.2022)
 
Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства

Парламент Приднестровья утвердил Александра Розенберга главой правительства республики

© Фото : пресс-служба Президента ПМРАлександр Розенберг
Александр Розенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : пресс-служба Президента ПМР
Александр Розенберг. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил предложенную главой республики Вадимом Красносельским кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства, сообщила парламентская пресс-служба.
"Верховный Совет рассмотрел и согласился с предложением президента о назначении на пост премьер-министра Александра Розенберга", - говорится в сообщении.
Розенбергу 55 лет, он родился в Винницкой области Украины, закончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, до назначения премьером возглавлял министерство сельского хозяйства и природных ресурсов.
В четверг Красносельский подписал указ об отставке премьера Александра Мартынова и всего правительства.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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В миреМолдавияАлександр Мартынов
 
 
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