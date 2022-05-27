https://ria.ru/20220527/rozenberg-1791078073.html
Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства
Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства - РИА Новости, 27.05.2022
Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства
Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил предложенную главой республики... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:31
2022-05-27T11:31
2022-05-27T12:07
в мире
молдавия
александр мартынов
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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в пятницу на внеочередном заседании утвердил предложенную главой республики Вадимом Красносельским кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства, сообщила парламентская пресс-служба."Верховный Совет рассмотрел и согласился с предложением президента о назначении на пост премьер-министра Александра Розенберга", - говорится в сообщении.Розенбергу 55 лет, он родился в Винницкой области Украины, закончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, до назначения премьером возглавлял министерство сельского хозяйства и природных ресурсов.В четверг Красносельский подписал указ об отставке премьера Александра Мартынова и всего правительства.
https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790975170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, александр мартынов
11:31 27.05.2022 (обновлено: 12:07 27.05.2022)
Парламент Приднестровья утвердил Розенберга главой правительства
Парламент Приднестровья утвердил Александра Розенберга главой правительства республики