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Лавров заявил о консолидации патриотических сил в России - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/rossiya-1791080098.html
Лавров заявил о консолидации патриотических сил в России
Лавров заявил о консолидации патриотических сил в России - РИА Новости, 27.05.2022
Лавров заявил о консолидации патриотических сил в России
Внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, наблюдается консолидация патриотических сил, заявил глава МИД... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:35
2022-05-27T11:50
сергей лавров
специальная военная операция на украине
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, наблюдается консолидация патриотических сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов", - сказал он в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России. "По сути дела в стране происходит консолидация здоровых патриотических сил", - подчеркнул Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220226/konsolidatsiya-1775233773.html
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сергей лавров, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:35 27.05.2022 (обновлено: 11:50 27.05.2022)
 
Лавров заявил о консолидации патриотических сил в России

Глава МИД Лавров: внешняя политика Путина опирается на широкую общественную поддержку

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, наблюдается консолидация патриотических сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов", - сказал он в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России. "По сути дела в стране происходит консолидация здоровых патриотических сил", - подчеркнул Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 11:54
Медведев предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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