11:35 27.05.2022 (обновлено: 11:50 27.05.2022)
Лавров заявил о консолидации патриотических сил в России
Глава МИД Лавров: внешняя политика Путина опирается на широкую общественную поддержку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, наблюдается консолидация патриотических сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов", - сказал он в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России. "По сути дела в стране происходит консолидация здоровых патриотических сил", - подчеркнул Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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