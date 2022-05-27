https://ria.ru/20220527/risk-1791235825.html

Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше

Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше - РИА Новости, 27.05.2022

Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше

Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:11

2022-05-27T17:11

2022-05-27T17:45

общество

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства.По ее словам, к главным факторам риска для мужчин старше 75 лет относятся курение, воспалительные заболевания, нарушение работы почек, низкая физическая активность. Для женщин важные факторы риска: отсутствие детей, и стрессы, добавила эксперт.

https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)