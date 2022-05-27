Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/risk-1791235825.html
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше - РИА Новости, 27.05.2022
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше
Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:11
2022-05-27T17:45
общество
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149833/91/1498339142_0:0:5742:3230_1920x0_80_0_0_a963a839f55a5efd508109be995b8afc.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства.По ее словам, к главным факторам риска для мужчин старше 75 лет относятся курение, воспалительные заболевания, нарушение работы почек, низкая физическая активность. Для женщин важные факторы риска: отсутствие детей, и стрессы, добавила эксперт.
https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149833/91/1498339142_510:0:5742:3924_1920x0_80_0_0_e9da62bbe72a63dcb3cebb1b7fdeff6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
17:11 27.05.2022 (обновлено: 17:45 27.05.2022)
 
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше

Драпкина: риск преждевременной смерти у холостых мужчин от 55 до 64 лет выше в три раза

© Fotolia / VadimGuzhvaМужчина думает
Мужчина думает - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / VadimGuzhva
Мужчина думает. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства.

"Главными факторами риска для мужчин от 55 до 64 лет можно назвать курение, систематическое потребление алкоголя, стресс, отсутствие брака. Да, быть холостяком не полезно для мужского здоровья – риск преждевременной смерти увеличивается в 3 раза! На продолжительность жизни женщин этого же возраста наиболее негативно влияют повышение артериального давления и стрессы", - сказала Драпкина, слова которой привели в пресс-службе Минздрава.

По ее словам, к главным факторам риска для мужчин старше 75 лет относятся курение, воспалительные заболевания, нарушение работы почек, низкая физическая активность. Для женщин важные факторы риска: отсутствие детей, и стрессы, добавила эксперт.
Турист на пешем маршруте в районе Партизанского водохранилища в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 07:39Туризм
Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России
 
ОбществоЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала