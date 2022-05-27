https://ria.ru/20220527/risk-1791235825.html
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше - РИА Новости, 27.05.2022
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше
Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:11
2022-05-27T17:11
2022-05-27T17:45
общество
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства.По ее словам, к главным факторам риска для мужчин старше 75 лет относятся курение, воспалительные заболевания, нарушение работы почек, низкая физическая активность. Для женщин важные факторы риска: отсутствие детей, и стрессы, добавила эксперт.
https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
17:11 27.05.2022 (обновлено: 17:45 27.05.2022)
Эксперт: риск преждевременной смерти у холостяков в три раза выше
Драпкина: риск преждевременной смерти у холостых мужчин от 55 до 64 лет выше в три раза
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчинам вредно быть холостяками, так риск преждевременной смерти у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет увеличивается в три раза, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства.
"Главными факторами риска для мужчин от 55 до 64 лет можно назвать курение, систематическое потребление алкоголя, стресс, отсутствие брака. Да, быть холостяком не полезно для мужского здоровья – риск преждевременной смерти увеличивается в 3 раза! На продолжительность жизни женщин этого же возраста наиболее негативно влияют повышение артериального давления и стрессы", - сказала Драпкина, слова которой привели в пресс-службе Минздрава.
По ее словам, к главным факторам риска для мужчин старше 75 лет относятся курение, воспалительные заболевания, нарушение работы почек, низкая физическая активность. Для женщин важные факторы риска: отсутствие детей, и стрессы, добавила эксперт.