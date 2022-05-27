https://ria.ru/20220527/rezervy-1790641328.html
"Российский сценарий": Китай готовится к худшему
"Российский сценарий": Китай готовится к худшему - РИА Новости, 27.05.2022
"Российский сценарий": Китай готовится к худшему
Заморозка и возможный захват российских международных резервов заставили Китай — вторую экономику мира — задуматься о защите собственных активов. Под угрозой... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T08:00
2022-05-27T08:00
2022-05-27T08:08
экономика
китай
сша
пекин
центральный банк рф (цб рф)
hsbc
swift
международные резервы
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Заморозка и возможный захват российских международных резервов заставили Китай — вторую экономику мира — задуматься о защите собственных активов. Под угрозой свыше трех триллионов долларов. Пекин уже форсировал процесс отказа от доллара и вдобавок может устроить распродажу американских гособлигаций, что сильно ударит по США и мировой резервной валюте.Защита резервовВ Пекине состоялось экстренное совещание. По данным Financial Times, в нем участвовали представители ЦБ и Минфина, а также руководители десятков местных и международных банков, включая HSBC. Китайцы опасаются, что в случае регионального военного конфликта или другого кризисного события американцы поступят с ними так же, как с русскими.Ссылаясь на источники, газета уточняет: одним из поводов для санкций считается военная операция на Тайване."Если Пекин вторгнется на остров, разделение будет гораздо серьезнее, чем в случае с Россией, потому что экономический след Китая затрагивает весь мир", — указывает FT.Стратегическое планированиеПо информации издания, Комиссия по регулированию ценных бумаг пыталась выяснить у банкиров, как обезопасить зарубежные активы, в первую очередь золотовалютные резервы на 3,2 триллиона долларов.Однако, сообщил источник, никто из присутствовавших не смог дать внятного ответа. Банковская система КНР не готова к заморозке средств или отключению от SWIFT.Предполагается, что Банк Китая может потребовать от экспортеров конвертировать валютные доходы в юани.Основные рекомендации китайских экспертов: диверсифицировать номинированные в долларах активы, ускорить международное признание юаня, интенсифицировать использование цифрового юаня в трансграничных платежах, попытаться разрушить финансовую гегемонию доллара. В частности, долю юаня в мировых резервах увеличит сделка с Саудовской Аравией, если Эр-Рияд разрешит Пекину расплачиваться за нефть национальной валютой.Резервы Китая — крупнейшие в мире (для сравнения: у США всего 142 миллиарда). Их структуру частично раскрыли в 2019-м: более полусотни видов активов, порядка шести тысяч позиций, в том числе три десятка иностранных валют.При этом за 20 лет доля доллара в национальных запасах снизилась на четверть — до 56 процентов, а золота — выросла в три раза, почти до двух тысяч тонн. Более триллиона Китай хранит в американских казначейских облигациях, но постепенно их распродает.Ускоренный вывод средствПекин начал сокращать вложения в американский госдолг еще до военного конфликта на Украине. Блокировка российских валютных резервов только ускорила этот процесс.Наблюдатели уверены: Китай продолжит выводить средства, в первую очередь из-за опасений их блокировки. Впрочем, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС вместе с разгулом инфляции также не добавляет оптимизма долговому рынку США."Очевидно, американцы воспользуются той же тактикой, что и с Россией. Причем поводом для заморозки может послужить все что угодно: от согласия китайских компаний выйти на российский рынок до прямой помощи Москве", — предполагает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Двойной ударТем не менее экономисты склоняются к тому, что китайские резервы Вашингтон все же не тронет. Это нанесло бы колоссальный ущерб международным производственным и торговым цепочкам: у Китая огромные долларовые активы и тесные торговые связи с США. Масштабные санкции напоминали бы гарантированное взаимное уничтожение в ядерной войне, отмечает FT.По его мнению, пока ни Вашингтон, ни Пекин к обострению не готовы, хотя противостояние налицо.Как сообщает британская The Guardian, китайские власти распорядились провести всеобъемлющие стресс-тесты, чтобы оценить последствия для экономики "российского" санкционного сценария.Однако у КНР — второго крупнейшего держателя гособлигаций США — есть мощный инструмент влияния. Распродав значительную часть американского госдолга, китайцы обрушат курс доллара, а заодно и рынок ценных бумаг.
https://ria.ru/20220517/rezervy-1788920061.html
https://ria.ru/20220521/ssha-1789887337.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, пекин, центральный банк рф (цб рф), hsbc, swift, международные резервы
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Заморозка и возможный захват российских международных резервов заставили Китай — вторую экономику мира — задуматься о защите собственных активов. Под угрозой свыше трех триллионов долларов. Пекин уже форсировал процесс отказа от доллара и вдобавок может устроить распродажу американских гособлигаций, что сильно ударит по США и мировой резервной валюте.
Защита резервов
В Пекине состоялось экстренное совещание. По данным Financial Times
, в нем участвовали представители ЦБ и Минфина, а также руководители десятков местных и международных банков, включая HSBC. Китайцы опасаются, что в случае регионального военного конфликта или другого кризисного события американцы поступят с ними так же, как с русскими.
Ссылаясь на источники, газета уточняет: одним из поводов для санкций считается военная операция на Тайване.
"Если Пекин вторгнется на остров, разделение будет гораздо серьезнее, чем в случае с Россией, потому что экономический след Китая затрагивает весь мир", — указывает FT.
Стратегическое планирование
По информации издания, Комиссия по регулированию ценных бумаг пыталась выяснить у банкиров, как обезопасить зарубежные активы, в первую очередь золотовалютные резервы на 3,2 триллиона долларов.
Однако, сообщил источник, никто из присутствовавших не смог дать внятного ответа. Банковская система КНР не готова к заморозке средств или отключению от SWIFT.
В 2015-м в Китае запустили собственную трансграничную межбанковскую платежную систему. Но транзакций пока немного: в марте было всего 14,1 тысячи (в SWIFT каждый день — более 40 миллионов). Дело в том, что в CIPS преобладает юань — менее привлекательный, чем доллар, евро или японская иена.
Предполагается, что Банк Китая может потребовать от экспортеров конвертировать валютные доходы в юани.
Основные рекомендации китайских экспертов: диверсифицировать номинированные в долларах активы, ускорить международное признание юаня, интенсифицировать использование цифрового юаня в трансграничных платежах, попытаться разрушить финансовую гегемонию доллара. В частности, долю юаня в мировых резервах увеличит сделка с Саудовской Аравией, если Эр-Рияд разрешит Пекину расплачиваться за нефть национальной валютой.
Резервы Китая — крупнейшие в мире (для сравнения: у США всего 142 миллиарда). Их структуру частично раскрыли в 2019-м: более полусотни видов активов, порядка шести тысяч позиций, в том числе три десятка иностранных валют.
При этом за 20 лет доля доллара в национальных запасах снизилась на четверть — до 56 процентов, а золота — выросла в три раза, почти до двух тысяч тонн. Более триллиона Китай хранит в американских казначейских облигациях, но постепенно их распродает.
Ускоренный вывод средств
Пекин начал сокращать вложения в американский госдолг еще до военного конфликта на Украине. Блокировка российских валютных резервов только ускорила этот процесс.
По сообщению Минфина США, в марте Пекин избавился от американских бумаг на 15,2 миллиарда долларов. В апреле, по предварительным данным, — в десять раз больше.
Наблюдатели уверены: Китай продолжит выводить средства, в первую очередь из-за опасений их блокировки. Впрочем, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС вместе с разгулом инфляции также не добавляет оптимизма долговому рынку США.
"Очевидно, американцы воспользуются той же тактикой, что и с Россией. Причем поводом для заморозки может послужить все что угодно: от согласия китайских компаний выйти на российский рынок до прямой помощи Москве", — предполагает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
Двойной удар
Тем не менее экономисты склоняются к тому, что китайские резервы Вашингтон все же не тронет. Это нанесло бы колоссальный ущерб международным производственным и торговым цепочкам: у Китая огромные долларовые активы и тесные торговые связи с США. Масштабные санкции напоминали бы гарантированное взаимное уничтожение в ядерной войне, отмечает FT.
"Это чревато жесточайшим дефицитом на товарных рынках. А торговый баланс США и так уже минус 860 миллиардов, товарный — более триллиона. Для Китая же конфликт обернется быстрым крахом выстраиваемой десятилетиями экспортоориентированной модели. Ведь Америка — это основной рынок сбыта", — рассуждает экономист Петр Заборцев.
По его мнению, пока ни Вашингтон, ни Пекин к обострению не готовы, хотя противостояние налицо.
Как сообщает британская The Guardian, китайские власти распорядились провести всеобъемлющие стресс-тесты, чтобы оценить последствия для экономики "российского" санкционного сценария.
Однако у КНР — второго крупнейшего держателя гособлигаций США — есть мощный инструмент влияния. Распродав значительную часть американского госдолга, китайцы обрушат курс доллара, а заодно и рынок ценных бумаг.