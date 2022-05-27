https://ria.ru/20220527/rezervy-1790641328.html

"Российский сценарий": Китай готовится к худшему

"Российский сценарий": Китай готовится к худшему - РИА Новости, 27.05.2022

"Российский сценарий": Китай готовится к худшему

Заморозка и возможный захват российских международных резервов заставили Китай — вторую экономику мира — задуматься о защите собственных активов. Под угрозой... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:08

экономика

китай

сша

пекин

центральный банк рф (цб рф)

hsbc

swift

международные резервы

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Заморозка и возможный захват российских международных резервов заставили Китай — вторую экономику мира — задуматься о защите собственных активов. Под угрозой свыше трех триллионов долларов. Пекин уже форсировал процесс отказа от доллара и вдобавок может устроить распродажу американских гособлигаций, что сильно ударит по США и мировой резервной валюте.Защита резервовВ Пекине состоялось экстренное совещание. По данным Financial Times, в нем участвовали представители ЦБ и Минфина, а также руководители десятков местных и международных банков, включая HSBC. Китайцы опасаются, что в случае регионального военного конфликта или другого кризисного события американцы поступят с ними так же, как с русскими.Ссылаясь на источники, газета уточняет: одним из поводов для санкций считается военная операция на Тайване."Если Пекин вторгнется на остров, разделение будет гораздо серьезнее, чем в случае с Россией, потому что экономический след Китая затрагивает весь мир", — указывает FT.Стратегическое планированиеПо информации издания, Комиссия по регулированию ценных бумаг пыталась выяснить у банкиров, как обезопасить зарубежные активы, в первую очередь золотовалютные резервы на 3,2 триллиона долларов.Однако, сообщил источник, никто из присутствовавших не смог дать внятного ответа. Банковская система КНР не готова к заморозке средств или отключению от SWIFT.Предполагается, что Банк Китая может потребовать от экспортеров конвертировать валютные доходы в юани.Основные рекомендации китайских экспертов: диверсифицировать номинированные в долларах активы, ускорить международное признание юаня, интенсифицировать использование цифрового юаня в трансграничных платежах, попытаться разрушить финансовую гегемонию доллара. В частности, долю юаня в мировых резервах увеличит сделка с Саудовской Аравией, если Эр-Рияд разрешит Пекину расплачиваться за нефть национальной валютой.Резервы Китая — крупнейшие в мире (для сравнения: у США всего 142 миллиарда). Их структуру частично раскрыли в 2019-м: более полусотни видов активов, порядка шести тысяч позиций, в том числе три десятка иностранных валют.При этом за 20 лет доля доллара в национальных запасах снизилась на четверть — до 56 процентов, а золота — выросла в три раза, почти до двух тысяч тонн. Более триллиона Китай хранит в американских казначейских облигациях, но постепенно их распродает.Ускоренный вывод средствПекин начал сокращать вложения в американский госдолг еще до военного конфликта на Украине. Блокировка российских валютных резервов только ускорила этот процесс.Наблюдатели уверены: Китай продолжит выводить средства, в первую очередь из-за опасений их блокировки. Впрочем, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС вместе с разгулом инфляции также не добавляет оптимизма долговому рынку США."Очевидно, американцы воспользуются той же тактикой, что и с Россией. Причем поводом для заморозки может послужить все что угодно: от согласия китайских компаний выйти на российский рынок до прямой помощи Москве", — предполагает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Двойной ударТем не менее экономисты склоняются к тому, что китайские резервы Вашингтон все же не тронет. Это нанесло бы колоссальный ущерб международным производственным и торговым цепочкам: у Китая огромные долларовые активы и тесные торговые связи с США. Масштабные санкции напоминали бы гарантированное взаимное уничтожение в ядерной войне, отмечает FT.По его мнению, пока ни Вашингтон, ни Пекин к обострению не готовы, хотя противостояние налицо.Как сообщает британская The Guardian, китайские власти распорядились провести всеобъемлющие стресс-тесты, чтобы оценить последствия для экономики "российского" санкционного сценария.Однако у КНР — второго крупнейшего держателя гособлигаций США — есть мощный инструмент влияния. Распродав значительную часть американского госдолга, китайцы обрушат курс доллара, а заодно и рынок ценных бумаг.

https://ria.ru/20220517/rezervy-1788920061.html

https://ria.ru/20220521/ssha-1789887337.html

https://ria.ru/20220509/borrel-1787588194.html

китай

сша

пекин

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, китай, сша, пекин, центральный банк рф (цб рф), hsbc, swift, международные резервы