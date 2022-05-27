ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России
Авлохова: оснований для отмены референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет
© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
© Sputnik / Алексей Ковалев
Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 27 мая - РИА Новости. Оснований для отмены проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома республики Кристина Авлохова.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками.
"Оснований отмены без решения суда нет", - сказала Авлохова.
Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.
Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев до победы на выборах заявил РИА Новости, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.