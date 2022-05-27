https://ria.ru/20220527/referendum-1791305758.html

ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России

ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России - РИА Новости, 27.05.2022

ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России

Оснований для отмены проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома республики Кристина... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:01

2022-05-27T20:01

2022-05-27T20:01

политика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

анатолий бибилов

алан гаглоев

южная осетия

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/18/1490751836_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_a0510405b3aa968eb99ad59d3c19d1dd.jpg

ЦХИНВАЛ, 27 мая - РИА Новости. Оснований для отмены проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома республики Кристина Авлохова.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками."Оснований отмены без решения суда нет", - сказала Авлохова.Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев до победы на выборах заявил РИА Новости, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.

https://ria.ru/20220526/referendum-1790776093.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анатолий бибилов, алан гаглоев, южная осетия, референдум