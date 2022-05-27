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ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России - РИА Новости, 27.05.2022
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ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России
ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России - РИА Новости, 27.05.2022
ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России
Оснований для отмены проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома республики Кристина... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:01
2022-05-27T20:01
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анатолий бибилов
алан гаглоев
южная осетия
референдум
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ЦХИНВАЛ, 27 мая - РИА Новости. Оснований для отмены проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома республики Кристина Авлохова.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками."Оснований отмены без решения суда нет", - сказала Авлохова.Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев до победы на выборах заявил РИА Новости, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анатолий бибилов, алан гаглоев, южная осетия, референдум
20:01 27.05.2022
 
ЦИК Южной Осетии: республика не отменит референдум о присоединении к России

Авлохова: оснований для отмены референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 27 мая - РИА Новости. Оснований для отмены проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России нет, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома республики Кристина Авлохова.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками.
"Оснований отмены без решения суда нет", - сказала Авлохова.
Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.
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Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев до победы на выборах заявил РИА Новости, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.
 
ПолитикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Анатолий БибиловАлан ГаглоевЮжная ОсетияРеферендум
 
 
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